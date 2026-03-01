Eduardo Inda ha cargado con dureza contra Pedro Sánchez por su reacción ante el ataque de Estados Unidos e Israel a la dictadura iraní. «Ha reaccionado de manera miserable, como no podía ser de otra manera», ha afirmado el director de OKDIARIO, quien ha subrayado que dicha operación ha tenido como consecuencia, entre otras cosas, la muerte de Alí Jamenei, «el asesino de masas, el genocida que ha asesinado a 43.000 de sus ciudadanos que se manifestaban libremente por las calles en los últimos dos meses».

Frente a la postura del presidente del Gobierno, Inda ha sido rotundo: «Yo, al contrario que Sánchez, creo que desde ayer el mundo es un lugar más seguro y más decente». Y ha ido más allá: «Espero que Alí Jamenei esté ya en el infierno y que Satán lo tenga en su gloria. Espero que caiga toda la cúpula sanguinaria y asesina, corrupta y financiadora del terrorismo internacional que gobierna en Irán».

El director de OKDIARIO ha recordado que Sánchez no solo ha condenado el ataque a Irán, sino que también condenó el ataque a Venezuela, «como ya hizo en el mes de enero, el 3 de enero», además de haber defendido a Hamás, «que es una banda terrorista». «Lo de Pedro Sánchez no tiene nombre», ha sentenciado Inda.

Para el periodista, el patrón del presidente es inequívoco: «A Pedro Sánchez le molan los terroristas, antes y también ahora. Hamás antes y también ahora. Venezuela y sobre todo su gran amigo Nicolás Maduro. Ahora defiende a Irán. Y siempre, absolutamente siempre, está y estará con ETA, que para eso son sus grandes socios de Gobierno. Y ojo al dato: sus amigos».