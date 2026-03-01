Apagón en Madrid: dos horas sin luz en La Moraleja, donde tiene su sede la estatal Red Eléctrica

Madrid ha sufrido este domingo un apagón en la zona de La Moraleja, que ha dejado sin luz durante dos horas a esta emblemática urbanización residencial situada en el término municipal de Alcobendas, en la zona limítrofe con la capital de España. Se da la circunstancia de que el área afectada es en la que tiene su sede Red Eléctrica de España, la empresa estatal controlada por el Gobierno de Sánchez.

Según han indicado varios afectados, el corte del fluido eléctrico se ha producido este domingo a media tarde y se ha prolongado hasta pasadas las 20:00 horas, con miles de personas afectadas.

La web de la compañía Iberdrola ha informado de una incidencia que afecta a tres puntos de distribución de media tensión en el Paseo de los Gaitanes de La Moraleja. La causa que reporta es «causas imprevistas».

Este apagón local se produce diez meses después del gran apagón que dejó sin luz a toda la Península y que puso en evidencia la gestión de Red Eléctrica de España, presidida por la socialista Beatriz Corredor, que fue ministra con Rodríguez Zapatero.

Beatriz Corredor cobra, como máxima responsable de Red Eléctrica, más de medio millón de euros brutos al año. Diez meses después del gran apagón, sigue sin existir una conclusión clara y contrastada sobre el motivo que la provocó. Red Eléctrica se viene esforzando por esquivar la responsabilidad en lo ocurrido, que compromete igualmente al Gobierno de Sánchez.

Corredor, licenciada en Derecho y registradora de la propiedad de profesión, fue recolocada por Pedro Sánchez al frente de Red Eléctrica pese a no contar con formación en materia de producción y distribución energética. Red Eléctrica es una compañía de la que depende garantizar el correcto flujo de electricidad en todo el país y su operativa depende de una alta especialización en la materia.