¿Cómo se elige al líder supremo de Irán?

¿Cómo se elige al líder supremo en la república islámica del régimen de Irán tras la muerte del ayatolá Alí Jamenei? La eliminación del líder supremo iraní, Alí Jamenei, en la operación de ataques coordinados de Estados Unidos e Israel, ha puesto en marcha el mecanismo de sucesión del país. Durante la transición, un consejo interino compuesto por el presidente, el jefe del poder judicial y un clérigo del Consejo de Guardianes supervisa las funciones de la oficina del líder supremo hasta que se elija a un sucesor.

Este domingo ha sido nombrado el ayatolá Alireza Arafi como el tercer miembro del Consejo de Transición de Irán. Arafi es clérigo y jurista chií que actualmente ejerce como presidente del Centro de Gestión de los Seminarios Islámicos del país, miembro del Consejo de Guardianes y segundo vicepresidente de la Asamblea de Expertos para el Liderazgo.

Función de la Asamblea de Expertos

En el centro del proceso de sucesión está la Asamblea de Expertos, un órgano clave de la República Islámica:

Compuesta por 88 clérigos y juristas islámicos , elegidos por voto popular para mandatos de ocho años.

, elegidos por voto popular para mandatos de ocho años. Responsable de nombrar al líder supremo, supervisar su desempeño y, si fuera necesario, destituirlo.

Según el artículo 107 de la Constitución iraní, «la determinación del Líder recae en los expertos elegidos por el pueblo».

Desde 1979, Irán sólo ha tenido dos líderes supremos: Ruhollah Jomeini, fundador de la República Islámica, y Alí Jamenei, su sucesor desde 1989.

¿Quién puede ser líder supremo de Irán?

Para ser elegido líder supremo de Irán, un candidato debe:

Ser un jurista islámico cualificado.

Ser justo, piadoso y de buen juicio.

Tener amplios conocimientos en asuntos políticos y sociales.

Poseer capacidad de liderazgo y experiencia administrativa.

Si ningún candidato cumple todos los requisitos, la Asamblea puede elegir a alguien con sólida capacidad política y liderazgo comprobado.

¿Cómo es el proceso de selección?

El proceso de sucesión no es improvisado; la Asamblea mantiene listas de posibles candidatos y realiza evaluaciones durante años.

Evaluación de candidatos : el Consejo de Guardianes examina y aprueba a los posibles aspirantes.

: el Consejo de Guardianes examina y aprueba a los posibles aspirantes. Deliberaciones internas : la Asamblea analiza a los candidatos en sesiones privadas, evaluando erudición religiosa, experiencia política y competencias administrativas.

: la Asamblea analiza a los candidatos en sesiones privadas, evaluando erudición religiosa, experiencia política y competencias administrativas. Votación: los miembros votan y el candidato con mayoría de votos presentes es designado líder supremo.

¿Cómo fue la última sucesión de 1989?

Tras la muerte de Jomeini en 1989:

La Asamblea evaluó varios candidatos antes de elegir a Jamenei.

Su experiencia como presidente, su papel durante la guerra Irán-Irak y su relativa juventud fueron factores decisivos.

Obtuvo 60 de los 74 votos en la Asamblea, en una sesión cargada de emotividad.

Posibles sucesores de Jamenei

A diferencia de 1989, actualmente no existe un sucesor claro y dominante. Algunos nombres mencionados en medios internacionales incluyen:

Mojtaba Jamenei , hijo de Alí Jamenei, aunque parece no ser considerado un candidato principal.

, hijo de Alí Jamenei, aunque parece no ser considerado un candidato principal. Hassan Jomeini , nieto de Ruhollah Jomeini, descartado según fuentes internas.

, nieto de Ruhollah Jomeini, descartado según fuentes internas. Ebrahim Raisi, ex presidente y considerado un posible sucesor, falleció en 2024.

La elección del nuevo líder será clave para la estabilidad política interna y la respuesta de Irán ante la escalada militar internacional.