La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC, por sus siglas en inglés), conocida en persa como Sepâh-e Pâsdârân-e Enghelâb-e Eslâmi (سپاه پاسداران انقلاب اسلامی), es una rama de las Fuerzas Armadas iraníes creada tras la Revolución Islámica de 1979 por orden del ayatolá Ruhollah Jomeiní. La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) es una fuerza militar, política y social clave del país, encargada de proteger el régimen islámico, controlar fuerzas paramilitares como el Basij y proyectar poder en Oriente Medio.

Los sicarios del ayatolá Alí Jamenei, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC y los Basij), han repremido las manifestaciones desde que empezaron el 28 de diciembre del pasado año. Incluso, han disparado a quemarropa a los manifestantes.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC, por sus siglas en inglés) es una fuerza militar y de seguridad clave del régimen iraní, creada tras la Revolución Islámica de 1979 para proteger al sistema de los ayatolás. Considerado grupo terrorista por la Unión Europea y Estados Unidos. Depende directamente del líder supremo y actúa al margen del Ejército regular. Destaca por su papel en la represión interna, sobre todo contra el colectivo LGTBIQ+ y las mujeres, y el apoyo a grupos terroristas. Los Basij han reprimido las protestas, vigilan a la población y actúan como policía moral.

A diferencia del ejército regular, que se centra en la defensa de las fronteras y el mantenimiento del orden interno, la IRGC tiene como misión principal proteger el sistema político de la República Islámica, asegurar la continuidad de la revolución y prevenir tanto la interferencia extranjera como posibles golpes de Estado internos. Los miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán son los instrumentos de represión de estas últimas semanas con los manifestantes iraníes.

¿Quién es el jefe de la Guardia Revolucionaria iraní?

Desde 2019 hasta su asesinato en 2025, el comandante fue Hossein Salami. Antes de él estabas los siguientes líderes de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán:

Mohammad Ali Jafari (2007–2019).

(2007–2019). Yahya Rahim Safavi (1997–2007).

(1997–2007). Tras la muerte de Salami, el liderazgo fue asumido por Mohammad Pakpour , aunque informes recientes (febrero de 2026) indican que habría sido asesinado; esta información aún no ha sido confirmada oficialmente .

El comandante en jefe de la IRGC es nombrado directamente por el líder supremo de Irán, quien ejerce la máxima autoridad sobre todas las fuerzas armadas.

¿Cuántos son?

La IRGC tiene aproximadamente 125.000 efectivos activos , distribuidos en fuerzas terrestres, aeroespaciales y navales .

, distribuidos en . Además, controla la milicia paramilitar Basij , con unos 90.000 efectivos.

, con unos En total, sumando fuerzas auxiliares y reservistas, puede superar los 200.000 integrantes en situaciones de movilización.

Funciones y misión de la Guardia Revolucionaria de Irán

A continuación se enumeran las funciones de la Guardia Revolucionaria de Irán:

1. Protección del sistema político islámico. Evitar golpes de Estado, movimientos militares desviados o interferencias extranjeras. Garantizar la estabilidad del régimen tras la Revolución de 1979.

2. Defensa militar y estratégica. Opera de manera independiente del ejército regular. Sus fuerzas navales son clave para el control operativo del Golfo Pérsico.

3. Seguridad interna y control social. Supervisa la milicia Basij, utilizada tanto para defensa nacional como para represión de protestas internas.

4. Influencia política y económica. Participa activamente en la política interna. Controla sectores estratégicos de la economía, aumentando su poder dentro del país.