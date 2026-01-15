Un ex preso político iraní: «La izquierda española y la europea deberían romper lazos con Irán»

Evan Firoozi, ex preso político iraní y director ejecutivo de NetFreedom Pioneers, denuncia durante una entrevista concedida OKDIARIO que el régimen de Irán con los ayatolás ha llevado a cabo la represión más brutal de su historia reciente estos días, con miles de muertos, ejecuciones inminentes y un apagón digital sin precedentes que mantiene al país completamente incomunicado. «La izquierda española y la europea deberían romper lazos con Irán», reconoce Evan Firrozi, que ha sido detenido y torturado en las cárceles de Irán. NetFreedom Pioneers es una organización internacional sin ánimo de lucro que trabaja para garantizar el acceso libre y seguro a la información e Internet en países donde los gobiernos imponen censura, vigilancia o apagones digitales, especialmente en Irán. Rompe la censura en regímenes autoritarios. Evan Firoozi vive en Estados Unidos. Huyó de su país tras ser detenido y torturado en Irán en 2011 por defender a sus compañeras de clase de acoso sexual del decano de la Universidad.

Estos días Evan Firoozi y el equipo de NetFreedom desarrollan y despliegan tecnologías que permiten a la población acceder a información cuando el Estado bloquea Internet, las redes móviles o los medios de comunicación. Su proyecto más conocido, Toosheh, utiliza televisión por satélite para enviar datos, noticias, mapas y contenidos educativos a millones de personas, incluso cuando no hay conexión a Internet. Facilitan acceso a Internet vía satélite (Starlink, propiedad de Elon Musk). Desde 2022, NetFreedom Pioneers ha ayudado a introducir y distribuir terminales Starlink en Irán, permitiendo que ex presos políticos, oposición y civiles mantengan conexiones a Internet fuera del control del régimen.

Durante su entrevista concedida a OKDIARIO realiza una denuncia internacional. A su juicio, el régimen de los ayatolás está ejecutando a personas mientras el mundo calla. Además, explica que los manifestantes son señalados como «terroristas». Los sicarios del ayatolá Alí Jamenei, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC y los Basij), disparan a quemarropa. Mientras, señala a la izquierda en España y Europa por su doble rasero en la defensa de los derechos humanos. A su juicio, protesta por Palestina, pero hay silencio por Irán: «No son defensores de derechos humanos, tienen sus propios intereses».

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) es una fuerza militar y de seguridad clave del régimen iraní, creada tras la Revolución Islámica de 1979 para proteger al sistema de los ayatolás. Considerado grupo terrorista. Depende directamente del líder supremo y actúa al margen del Ejército regular. Destaca por su papel en la represión interna, sobre todo contra el colectivo LGTBIQ+ y las mujeres, y el apoyo a grupos terroristas. Los Basij reprimen protestas, vigilan a la población y actúan como policía moral.

PREGUNTA.- ¿Podría explicar qué está pasando ahora en Irán?

RESPUESTA.- Durante los últimos 15 ó 16 días, Irán se ha embarcado en una serie de protestas a nivel nacional. Comenzó en torno a la situación financiera y la devaluación del rial. La gente en las calles comenzó a cuestionar y a protestar contra todo el Gobierno.

P.- ¿Por qué no hemos visto antes imágenes de los asesinados en las protestas?

R.- No sabemos el número exacto de personas que han muerto en las protestas debido al bloqueo de la información. Sin embargo, se estima que hay alrededor de 12.000 muertos. Algunos hablan de 20.000 muertos. Irán y los manifestantes iraníes están acostumbrados a los cortes de Internet. Sin embargo, este ha sido el corte más sofisticado. Internet, teléfonos móviles, teléfonos fijos y cualquier medio que permita a las personas comunicarse entre sí dentro del país o con personas fuera de Europa.

La izquierda en España y Europa

P.- ¿Qué le parece la postura de la izquierda y algunos gobiernos en España y Europa ante el régimen de los ayatolás en Irán?

R.- Creo que lo mínimo que pueden hacer España y Europa es romper relaciones con la República Islámica, expulsar a sus diplomáticos, expulsar a las familias afiliadas al Gobierno. Una de las personas más cercanas al líder supremo, Alí Jamenei, tiene a su hija estudiando y trabajando en Estados Unidos, mientras él amenaza a las tropas estadounidenses y a los activos estadounidenses en todo el mundo.

«EEUU tiene que actuar ahora o nunca»