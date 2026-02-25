El Papa León XIV visitará España del 6 al 12 de junio: las ciudades elegidas

El Papá León visitará España del 6 al 12 de junio, según ha anunciado el Vaticano.

El Pontífice viajará a Madrid y, posteriormente, se trasladará a Barcelona para inaugurar la nueva y más alta torre de la Sagrada Familia. La visita coincide con el centenario de la muerte del arquitecto que comenzó a construirla, Antoni Gaudí. El viaje continuará en las Islas Canarias, en concreto, en Tenerife y Gran Canaria.

Antes de este viaje, el Papa viajará del 13 al 23 de abril a Argel y Annaba (Argelia), Yaundé, Bamenda y Duala (Camerún), Luanda, Muxima y Saurimo (Angola) y Malabo, Mongomo y Bata (Guinea Ecuatorial). El Vaticano ha manifestado que «la paz será uno de los objetivos» de este viaje.

Además, el 28 de marzo, en vísperas de Semana Santa, Robert Francis Prevost​​, realizará una visita relámpago de un día al Principado de Mónaco, respondiendo así a las repetidas invitaciones de las autoridades del país. «El Principado representa una realidad europea en la que el catolicismo es la religión oficial y en la que el diálogo entre las instituciones civiles y la Iglesia mantiene una importancia concreta también en el debate público», recoge el comunicado difundido por la Santa Sede.

«A través de estos tres viajes, el obispo de Roma tendrá la oportunidad de conocer los más diversos tipos de países y situaciones, pasando de una nación musulmana donde los cristianos son una pequeña minoría y semilla de fraternidad, como Argelia, a países de mayoría cristiana situados en el corazón del continente africano, con sus problemas y su testimonio de fe gozosa», señala la misiva.

Posteriormente, «hará una breve visita al segundo país más pequeño del mundo después de la Ciudad del Vaticano, situado en la Costa Azul, y luego se dirigirá a un gran país europeo, España, cuya identidad ha sido forjada por la fe cristiana, pero que se ve afectada por la secularización. Y concluirá el viaje en las Islas Canarias, una de las principales rutas migratorias de África a Europa, con decenas de miles de llegadas cada año».