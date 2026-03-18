La ley tributaria lo avala: se permite deducir el seguro del vehículo, pero solo si perteneces a éste colectivo

Los ciudadanos que cumplan con los requisitos impuestos por la Agencia Tributaria podrán ahorrarse impuestos por el seguro del vehículo en la declaración de la renta. Los contribuyentes están llamados a declarar los ingresos correspondientes a 2025 entre el 8 de abril y el próximo 30 de junio en la campaña de la renta 2026. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las opciones de poder desgravarte el seguro del vehículo en la renta 2026.

La campaña de la renta 2026 ya asoma por el horizonte. Millones de contribuyentes españoles estarán obligados a hacer el IRPF entre el 8 de abril y el 30 de junio, ya sea a través de internet, a partir del 5 de mayo a través del teléfono o en el último mes en cualquier oficina de la Agencia Tributaria. Estas son las fechas para presentar la declaración de la renta 2026:

Del 8 de abril hasta el 30 de junio de 2026: presentación por Internet de las declaraciones de Renta y Patrimonio 2025.

presentación por Internet de las declaraciones de Renta y Patrimonio 2025. Del 6 de mayo al 30 de junio de 2026: la Agencia Tributaria le podrá confeccionar su declaración de Renta 2025 por teléfono.

la Agencia Tributaria le podrá confeccionar su declaración de Renta 2025 por teléfono. Del 1 de junio al 30 de junio de 2026: la Agencia Tributaria le podrá confeccionar su declaración de Renta 2025 presencialmente en sus oficinas.

Estas serán las fechas en las que tendrán que declarar los ingresos correspondientes a 2025 los ciudadanos que superen los 22.000 euros netos. Este límite bajará a 15.876 euros para los contribuyentes con varios pagadores siempre y cuando el segundo supere los 1.500 euros. En esta renta 2026 también estarán llamados a filas los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital y los trabajadores autónomos, que tendrán que presentar el IRPF, ingresen lo que ingresen de forma anual.

El seguro del vehículo en la renta 2026

Los autónomos son el único grupo de trabajadores que podrá desgravar el seguro del vehículo en la renta 2026. Los ciudadanos adscritos al RETA podrán ahorrarse impuestos por este gasto siempre y cuando lo puedan justificar conforme considera la Agencia Tributaria, algo que no es fácil.

¿Se puede desgravar el seguro del vehículo en la renta? Taxdown, una página especializada en la materia, ha publicado un artículo sobre este caso respondiendo a la pregunta del millón. «Sí, puedes deducir el seguro del coche en tu declaración de la renta si eres autónomo, pero solo si cumples ciertos requisitos», y a la vez destaca que «el principal es que debes demostrar que utilizas el vehículo exclusivamente para tu actividad profesional, como transporte de mercancías, servicios de transporte de pasajeros, clases de conducción o traslado de trabajadores». «Si usas el coche también para fines personales, no podrás aplicar esta deducción en el IRPF», especifican estos expertos.

Así que, en caso de ser autónomo y que el vehículo esté vinculado a la actividad profesional, el trabajador tendrá que presentar una serie de documentos que lo acrediten ante la Agencia Tributaria. Son los siguientes:

Facturas del seguro.

Registro detallado del kilometraje.

Otros gastos del vehículo.

Deplazamientos y direcciones de clientes.

Registro contable de los gastos.

El vehículo también tendrá que estar registrado de forma oficial como parte de la actividad económica del autónomo y también utilizarse como herramienta de trabajo. Los autónomos que cumplan con estos requisitos y puedan acreditarlo ante la Agencia Tributaria podrán desgravarse hasta el 100% del seguro del vehículo en la declaración de la renta 2026. Para ello tendrán que añadir esta actividad profesional en la casilla 200.