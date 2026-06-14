Comunicado de Jorge Rey por el fenómeno que llega a España: el calor sofocante no será el único problema y pide que estemos preparado

El calor sofocante no será el único problema al que nos enfrentaremos en estos próximos días, será mejor que estemos preparados ante un fenómeno que Jorge Rey se encarga de explicar. Estos días en los que quizás tocará empezar a ver llegar un importante cambio de tendencia que hasta el momento nadie hubiera ni imaginado. Son tiempos de apostar claramente por un cambio de ciclo que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a visualizar, con algunos cambios que hasta el momento nadie hubiera imaginado.

Jorge Rey es el experto que no duda en darnos algunas novedades que pueden acabar de convertirse en la antesala de algo más. Un cambio de tendencia que acabará siendo el que nos obligará a tener en consideración algunos cambios que hasta el momento desconocíamos. Este tipo de cambios que llegan podrían acabar de darnos determinados giros importantes de guion que hasta el momento desconocíamos. Es hora de estar pendientes de un calor sofocante que podría acabar de darnos algunas situaciones del todo inesperadas, en unos tiempos en los que todo puede ser posible.

Pide que estemos preparados no solo ante el calor sofocante

Este verano parece que ya ha empezado y lo ha hecho de tal forma que tocará empezar a pensar en algunos cambios que, hasta el momento, nadie hubiera imaginado. Tenemos por delante un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar.

Este tiempo que quizás puede llegar a sorprendernos por completo, con, además, de altas temperaturas un giro importante de guion que podría acabar convirtiéndose en el mejor aliado de unos cambios que acabarán siendo importantes.

Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que quizás hasta el momento nadie hubiera imaginado que tenemos por delante. Una novedad que podría acabar siendo la que nos dará alguna que otra sorpresa del todo inesperada en estos días.

Este experto pide que nos preparemos, pero no sólo ante el calor intenso que tenemos por delante, sino también ante algunas novedades que hasta el momento desconocíamos y puede acabar siendo lo que nos dará algunas novedades importantes en estos días. Estaremos muy pendientes de algunos cambios que pueden acabar siendo los que nos acompañará en breve.

Jorge Rey lanza un comunicado ante lo que llega

Lo que llega a España puede ser un problema, en especial, si tenemos en cuenta el riesgo que tenemos por delante. Estaremos muy pendientes de estos cambios que quizás hasta el momento, nadie hubiera ni imaginado, con este vídeo viral nos descubre una situación que puede ser clave en estos días. Jorge Rey nos explica en sus redes qué podemos esperar.

Este tipo de detalles que hasta el momento puede acabar siendo esencial que tengamos en consideración. Los expertos de la AEMET no dudan en apostar claramente por un cambio que puede ser esencial que tengamos en mente: «La presencia de aire frío en capas altas de la atmósfera dejará un tiempo inestable en buena parte de la Península, quedando al margen los litorales, el suroeste y ambos archipiélagos. Se esperan nubes bajas en los litorales cantábrico y gallego y, durante la mañana, en el suroeste peninsular y el Estrecho. A partir del mediodía, se desarrollará abundante nubosidad de evolución en el interior. Se esperan chubascos y tormentas, acompañadas de rachas muy fuertes de viento y posible granizo, en los sistemas Central e Ibérico, los Pirineos, las sierras del sureste y el este de las mesetas. Por el contrario, en los litorales del sur y del este, el suroeste peninsular y Baleares, se prevén cielos poco nubosos o despejados, y, en Canarias, cielos nubosos en el norte y despejados en el sur. Son probables las brumas matinales en el litoral gallego. Las temperaturas máximas bajarán de forma generalizada en la Península, de forma notable (más de seis grados) en los litorales del noroeste; en los litorales del sur subirán. Se podrán superar los 35-36 grados en el valle del Ebro y en la vega del Segura. Las mínimas subirán en el tercio este y bajarán en el resto. Se prevén noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en el valle del Ebro y los litorales mediterráneos. En los archipiélagos no se esperan grandes cambios».

Las alertas estarán activadas: «Probables chubascos y tormentas, acompañadas de rachas de viento muy fuertes y de posible granizo, en los sistemas Central e Ibérico, los Pirineos, las sierras del sureste y el este de las mesetas. Descenso notable (más de 6 grados) de las temperaturas máximas en los litorales del noroeste. Máximas superiores a 35-36 grados en el valle del Ebro y en la vega del Segura».