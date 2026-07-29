Se esperan temperaturas de hasta 41 grados, noches tropicales y condiciones meteorológicas adversas a partir de hoy y hasta este día

Noches tropicales y condiciones meteorológicas adversas llegan a partir de hoy y hasta este día, los expertos de la AEMET advierten de la llegada de temperaturas de hasta 41 grados. Una nueva ola de calor se hará realidad a partir de hoy en una España que no ha tenido tregua este verano. Las altas temperaturas la están convirtiendo en un horno de la que pocos se acaban escapando. No hay apenas lugares en los que el aire acondicionado no sea necesario para poder afrontar uno de los veranos más calurosos de los últimos tiempos.

Estamos en una recta final del mes de julio que nos ha dejado un oleaje de calor histórico. Desde que empezamos este mes, apenas hemos podido descansar ante unas altas temperaturas que han acabado siendo la peor pesadilla posible. El verano nos gusta por el tiempo libre y una estabilidad que se traduce en un sol que está llegando con una intensidad que cuesta de creer. Sumado a ese aire caliente que impacta con tal fuerza que hace subir los termómetros hasta los 41 grados durante el día.

Noches tropicales y temperaturas de hasta 41 grados

La barrera de los 40 grados la hemos superado este verano en demasiadas ocasiones. Estamos iniciando la que, según los expertos de la AEMET, ya es la cuarta ola de calor de la temporada. Este fenómeno que hace unos años podría parecer casi puntual, ahora ya es una constante.

Si sumamos los días del verano en los que las temperaturas han estado por encima de lo habitual, nos damos cuenta de que hay una mayoría aplastante de momentos en los que salir a la calle se convierte en una auténtica odisea. En especial en las horas centrales del día cuando el calor resulta asfixiante.

Este verano 2026 ya tiene cifras de récord en su poder, una vez superado casi el mes de julio, esperábamos ver una cierta mejoría, pero en su lugar, nos enfrentamos a una nueva ola en este mar de calor diurna y noches tropicales. Lo peor de este fenómeno que se mantiene en el tiempo, no es sólo el día, sino también la noche.

Cuando más necesitamos descansar, sigue ese calor agobiante que hace casi imposible el descanso nocturno. Levantarse sin descansar volverá a ser una realidad a partir de este día, en el que llega, de nuevo, un calor que vamos a recordar y que activa una nueva alerta de la AEMET.

Condiciones meteorológicas adversas a partir de hoy y hasta este día

A partir de hoy y hasta este día, vamos a tener condiciones meteorológicas que activan este comunicado de la AEMET. Los expertos no dudan en lanzar una importante advertencia que marcará estos días finales de un julio en el que se han registrado las temperaturas más altas del verano.

Tal y como nos explican desde la web de la AEMET en esta nueva alerta: «A lo largo del miércoles 29, tendremos ascensos en el tercio este y en la cuenca del alto Ebro dando comienzo al episodio de ola de calor. Así, esperamos alcanzar los 39ºC-41ºC en los principales valles fluviales del cuadrante suroeste, 37ºC-39ºC en puntos de la meseta Norte y La Mancha, así como los 40ºC-42ºC en las depresiones del noreste y en el valle del Ebro, donde localmente podrían superarse los 42ºC. En Canarias, tendremos un importante ascenso térmico en medianías de La Palma, Tenerife y Gran Canaria, superándose los 36ºC en valles de esta última isla. Durante el jueves 30, las temperaturas descenderán en el área del Cantábrico y tercio noroeste, especialmente en el interior del Cantábrico oriental, con descensos que pueden ser notables. En el resto, se esperan pocos cambios o ascensos, lo que hará que las temperaturas sigan manteniéndose elevadas en amplias zonas. Así, las máximas podrán superar los 39ºC-40ºC en los principales valles fluviales del cuadrante suroeste, zonas del interior peninsular, en el valle del Ebro y depresiones del noreste. En Canarias volverán a repetirse los ascensos generalizados, por lo que se superarían los 36ºC-38ºC en medianías y cumbres del sur de Gran Canaria y podrían superar los 35ºC en puntos del interior de Fuerteventura y sur de Tenerife».

Siguiendo con la misma explicación: «En un contexto de creciente incertidumbre, la situación más probable es que el viernes 31 seguirían las temperaturas significativamente altas en el valle del Ebro y depresiones del noreste, con máximas que sobrepasarían los 38ºC-40 ºC. Mientras, en el interior de la mitad sur peninsular y valles fluviales del suroeste se superarían 39ºC-41ºC. Por otro lado, durante este día hay posibilidad de que se desarrollen tormentas en zonas del interior del tercio este, sistemas montañosos del noreste y Valle del Ebro. En Canarias, se volverían a repartir los ascensos y se alcanzarían los 37-38 ºC en Gran Canaria y puntos del interior de Fuerteventura, sin descartar que puedan superarse los 39ºC-40ºC en medianías de la vertiente sur de Gran Canaria. De cara al fin de semana, aunque con elevada incertidumbre, las temperaturas máximas superarían los 40-42 ºC en el interior de la mitad sur peninsular y los 39ºC-41ºC en el valle del Ebro y depresiones del noreste. Las tormentas podrían reproducirse el interior del tercio este, sistemas montañosos del noreste y Valle del Ebro. Respecto a Canarias, se sobrepasarían los 37 ºC-38 ºC en Gran Canaria y en el interior de Fuerteventura».