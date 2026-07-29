Después de un inicio de verano caluroso, hoy 29 de julio de 2026, en toda la provincia de Bilbao se prevé un día poco nuboso o despejado, con algunas nubes bajas al final del día en la mitad norte. Las temperaturas mínimas seguirán en ascenso, mientras que las máximas descenderán en el norte y aumentarán levemente en el sur, alcanzando los 38-39 grados en el interior. Habrá un viento moderado del oeste en el litoral y ligero a moderado en el interior, que cambiará de sur a norte por la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: nubes blancas y sol al atardecer

El cielo se despereza lento esta jornada en Bilbao, donde la brisa suave se presenta del oeste y promete llevar consigo un día agradable. Las temperaturas se moverán entre los 19 y 31 grados, generando sensaciones térmicas que podrían elevarse un poco más en las horas más cálidas. A medida que el sol asome tímidamente tras el horizonte a las 06:58, el ambiente estará cargado, aunque no se prevén lluvias que interrumpan este despertar primaveral.

Ya por la tarde, el cielo se vestirá de gala con nubes blancas que jugarán entre la luz. La velocidad del viento, moderada con ráfagas que no superan los 30 km/h, será un compañero ideal para disfrutar de un paseo al aire libre. Conforme avance el día, la temperatura alcanzará su máxima, ofreciendo la posibilidad de disfrutar de un agradable atardecer que se despedirá a las 21:36, dejando un rastro de colores en el horizonte.

Nubes oscuras y viento fuerte en Baracaldo

Las nubes negras se acumulan sobre Baracaldo, presagiando un día de inestabilidad. A medida que amanece, el viento sopla con fuerza, impulsando las temperaturas hacia un rango que oscilará entre los 19 y los 29 grados. Por la mañana, el cielo se mostrará parcialmente nublado, pero la tarde traerá un manto gris que podría oscurecer el ambiente.

El contraste entre la mágica calma de la mañana y el viento intenso de la tarde se hará evidente, con ráfagas que alcanzarán los 40 km/h. La sensación térmica podría llegar a ser de hasta 30 grados, sumando una humedad relativa que rondará el 100%. Este es un día para no olvidar el paraguas y estar preparado para cualquier eventualidad.

Guecho: cielo parcialmente nublado y viento

El día en Guecho amanece con un cielo parcialmente nublado, ideal para comenzar la jornada. A medida que avanza la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 21 grados, con una sensación térmica que llegará a los 27 grados en su punto máximo. No se espera lluvia, lo que hará que el ambiente se sienta agradable a pesar de la alta humedad que alcanzará el 95%. Sin embargo, el viento soplará con fuerza, con ráfagas que pueden llegar a los 45 km/h, por lo que es recomendable tener cuidado si se planea estar al aire libre.

A medida que caiga la tarde, se mantendrán las condiciones similares, con temperaturas frescas que descenderán hasta los 24 grados. El cielo permanecerá parcialmente nublado y las horas de luz alcanzarán casi 15, desde la salida del sol a las 06:58 hasta su puesta a las 21:37. La jornada avanza sin probabilidad de lluvia, ofreciendo un tiempo atractivo para disfrutar de actividades al exterior.

Santurce: cielos despejados y brisas suaves

El tiempo presenta condiciones favorables a lo largo del día, con cielos mayormente despejados y temperaturas que oscilarán entre los 19 y 28 grados. Las brisas suaves de hasta 25 km/h aportarán un agradable toque, sin posibilidades de lluvia que interrumpan las actividades al aire libre.

Aprovechar la jornada será fácil, ya que se anticipa un ambiente tranquilo ideal para pasear o disfrutar de un café en alguna terraza. Una buena oportunidad para desconectar y disfrutar de las pequeñas cosas que nos ofrece el día.

Día soleado y caluroso por delante en Basauri

La mañana en Basauri se presenta tranquila, con cielos despejados y una temperatura agradable que ronda los 20 grados. El ambiente se siente cómodo, perfectos para comenzar el día sin preocupaciones de lluvia. A medida que avance la jornada, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 31 grados, mientras el sol brilla con fuerza. Se recomienda salir con ropa ligera y disfrutar de las horas soleadas, recordando mantenerse hidratado para combatir el calor.

Principales avisos para hoy en Bilbao según la AEMET