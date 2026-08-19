España encara la recta final de la legislatura en 2027 después de haber desperdiciado buena parte de una de las mayores oportunidades económicas de los últimos años. Los salarios reales están por debajo en 2025 respecto a 2019. La economía ha crecido, se han creado puestos de trabajo y el PIB ha dejado atrás los niveles anteriores a la pandemia. Sin embargo, ese crecimiento no ha conseguido trasladarse de la misma manera al bolsillo de los trabajadores.

Los últimos datos analizados por Funcas dejan una fotografía difícil de conciliar con el buen comportamiento de las grandes cifras macroeconómicas: los trabajadores españoles a jornada completa terminaron 2025 con un poder adquisitivo todavía un 2% inferior al que tenían en 2019.

Es decir, España se aproxima a 2027 con los salarios reales de buena parte de sus trabajadores prácticamente en el mismo lugar (e incluso por debajo) que antes de la pandemia. Seis años de crecimiento salarial nominal no han bastado para compensar completamente el incremento de los precios.

La razón fundamental está en la inflación, y en el hecho de que el Gobierno no ha querido deflactar el IRPF, que serviría para que no tuvieran que pagar, vía cotizaciones, lo que les supone la subida de costes por la inflación.

Entre 2019 y 2025, los precios acumularon una subida del 21,7%, según recoge Funcas a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Los salarios también han aumentado durante ese periodo, pero para los trabajadores a jornada completa lo han hecho menos de lo necesario para mantener intacta su capacidad de compra.

El resultado es que un trabajador cobra hoy más dinero que hace seis años, pero con ese dinero puede comprar menos bienes y servicios que entonces.

Y eso sucede después de varios ejercicios especialmente favorables para la economía española. El país ha disfrutado de años de crecimiento, además del impulso extraordinario proporcionado por los fondos europeos.

La oportunidad, sin embargo, no se ha traducido en una mejora equivalente de los salarios reales de quienes trabajan a jornada completa.

Sólo durante 2025, el salario medio aumentó un 3,2%, hasta los 2.376 euros mensuales, mientras que la inflación media fue del 2,7%. Esto permitió una ganancia salarial real del 0,6%. Pero esa recuperación no ha sido suficiente para cerrar el agujero abierto anteriormente dentro de la propia legislatura. Maquilla el dato, pero los trabajadores son, en realidad, más pobres que en 2019.

Después de tres ejercicios consecutivos en los que los salarios han ganado la carrera a los precios, el trabajador a jornada completa todavía tiene un 2% menos de capacidad adquisitiva que en 2019.

Mientras los empleados a jornada completa siguen un 2% por debajo, los trabajadores a tiempo parcial sí disfrutan de un poder adquisitivo un 3,9% superior al de 2019. Es esa mejora de los trabajadores a tiempo parcial la que permite compensar estadísticamente la pérdida de quienes trabajan a jornada completa y acercar el promedio al nivel anterior a la pandemia.

11 de 18 sectores pierden contra los precios

El problema tampoco se limita a una anomalía estadística provocada por determinadas actividades.

Funcas analiza la evolución de 18 ramas de actividad y encuentra que sólo siete registran entre los trabajadores a jornada completa incrementos salariales desde 2019 superiores al 21,7% acumulado por la inflación.

Por tanto, en 11 de los 18 sectores analizados, los salarios de los trabajadores a jornada completa han perdido la carrera contra los precios durante este periodo.

El resultado permite hablar de una oportunidad económica desaprovechada. España ha dispuesto durante estos años de crecimiento económico, creación de empleo y una inyección extraordinaria de recursos europeos. Sin embargo, ese avance de la economía agregada no ha terminado traduciéndose en una mejora del nivel salarial real de los trabajadores a jornada completa respecto a la España anterior a la pandemia.

El Gobierno encara así la llegada de 2027 con una contradicción difícil de ocultar detrás de las grandes cifras macroeconómicas: España produce más, tiene más trabajadores y mueve una economía mayor que hace seis años, pero el salario de un empleado todavía permite comprar menos que en 2019.