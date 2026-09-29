Aragón lleva a la Justicia el reparto de menas de Sánchez que le impone acoger a medio millar de menores

El Gobierno de Aragón ha recurrido ante el Tribunal Supremo el acuerdo del Gobierno de Sánchez que impone a las comunidades autónomas seguir acogiendo menas. El Real Decreto del pasado 30 de junio, amplía el cupo de acogida de Aragón a 476 menores extranjeros no acompañados.

El vicepresidente de Aragón y líder de Vox, Alejandro Nolasco, sospecha que en los futuros repartos impuestos por el Gobierno de España enviarán jóvenes que protagonizaron la invasión de Ceuta. «Es coartada fraudulenta para endosarnos en las comunidades autónomas la oleada de menas que formaron parte de la invasión que Ceuta sufrió hace dos meses», ha sostenido, tras presentar el recurso a pocos días de que culmine el plazo para hacerlo, el próximo 3 de octubre.

Nolasco ha explicado que solicitarán su suspensión cautelar «para que no pueda surtir efecto alguno mientras se determina sobre su legalidad» y ha denunciado que incumple el acuerdo entre España y Marruecos de 2007. La región lo hace siguiendo la hoja de ruta marcada por las coaliciones del PP y Vox en las comunidades autónomas donde gobiernan. Además de la Comunidad de Madrid, liderada por Isabel Díaz Ayuso, que lo recurrió la pasada semana.

Por su parte, la vicepresidenta segunda de Aragón, Mar Vaquero (PP), ha indicado que el decreto «pone en riesgo la sostenibilidad del sistema de protección».