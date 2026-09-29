El TAD confirma una sanción ejemplar contra Piqué

El Tribunal de Arbitraje Deportivo ha confirmado una sanción ejemplar de seis partidos y dos años de inhabilitación para Gerard Piqué. El TAD ha ratificado la sanción para el propietario y presidente del Andorra por realizar actos notorios y públicos que atentan contra la dignidad y decoro deportivos por unos hechos producidos durante un partido disputado contra el Albacete el pasado 1 de mayo de 2026.

Gerard Piqué ha recibido una sanción ejemplar después de unos lamentables hechos que protagonizó con los árbitros en el partido que enfrentó al Andorra contra el Albacete el pasado 1 de mayo de 2026. El ex del Barcelona, ahora propietario y presidente del Andorra, cuestionó las decisiones del árbitro durante el descanso y después del partido gritó y persiguió al equipo arbitral hasta los vestuarios tras la disputa de un partido en el que su equipo perdió (0-1) gracias a un tanto del cuadro manchego en el 86 de partido.

Por ello, el Tribunal Administrativo del Deportivo, órgano perteneciente al CSD, ha ratificado la decisión del Comité de Apelación y del Comité de Disciplina de la RFEF para confirmar la sanción de seis partidos y dos años de inhabilitación para el dueño y presidente del Andorra. El TAD argumenta que estos son actos notorios y públicos que atentan contra la dignidad y el decoro deportivos.

El acta y la sanción ejemplar a Piqué

Luis Alonso de Ena Wolf reflejó en su día en el acta lo que ocurrió después de un final del partido que fue tenso, con numerosas protestas de los jugadores incluído la de un Gerard Piqué que bajó al césped para increpar y gritar al equipo arbitral llegando incluso a perseguirlos hasta el túnel de vestuario. Esto fue todo reflejado en el acta del encuentro realizada por el árbitro principal.

«Durante el descanso del partido, antes de salir al terreno de juego y encontrándome en el túnel de vestuarios, D. Gerard Piqué Bernabéu se dirigió a mi persona realizando objeciones de carácter técnico en relación con mi actuación arbitral», dijo sobre los sucesos protagonizados por Gerard Piqué durante el descanso del partido.

«D. Gerard Piqué Bernabéu se dirigió a voz en grito hacia mi persona en actitud amenazante, persiguiéndome a escasos centímetros de mi cara y a lo largo del túnel hasta la entrada del vestuario arbitral, protestando y realizando objeciones sobre mi actuación. Justo al entrar al vestuario, D. Gerard Piqué Bernabéu se dirigió a voz en grito en los siguientes términos: ‘¡Ahora, si queréis, ponedlo en el acta!’», escribió Luis Alonso de Ena Wolf en el acta.