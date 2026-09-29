Los farmacéuticos especializados en cosmética coinciden: «No se recomienda el envase azul de Nivea como crema antiarrugas»

La icónica lata azul de Nivea, que ha pasado de generación en generación en nuestro país, sigue cumpliendo un papel trascendental en el baño. Este producto continúa siendo un ritual para millones de personas a lo largo y ancho del mundo después de décadas. No obstante, este producto no hace milagros, a pesar de la creencia popular de que sirve para todo.

Ante el pensamiento incorrecto de que la sugieren como una alternativa económica y rejuvenecedora en el cuidado de la piel, los profesionales sanitarios están rechazando esta idea. Bien es cierto que el pequeño envase azul de Nivea es una sobresaliente solución para reparar la piel, pero no tiene ningún efecto sobre las señales de envejecimiento, ya sean arrugas, pérdida de firmeza o manchas por la edad.

Es una potente barrera hidratante, no un tratamiento rejuvenecedor

El verdadero secreto de este producto líder en ventas es su enorme poder nutritivo. Enriquecida con pantenol y glicerina, su composición combina suavizantes de la piel y selladores de humedad en las capas más profundas de la piel. Este artículo es idóneo para aliviar zonas resecas como manos, codos, talones o zonas del cuerpo expuestas al frío.

Roger Nebot, farmacéutico, sostiene que la crema no fue creada para combatir las señales de envejecimiento: «La Nivea del envase azul no es una mala crema, pero tampoco es una crema antiedad». Su finalidad se limita a formar una barrera protectora y brindar una sensación de confort instantánea.

Lo que le falta para convertirse en un tratamiento antiedad

Con el transcurso del tiempo, la piel demanda soluciones específicas para hacer frente al envejecimiento. No obstante, el bote clásico de Nivea no incluye ninguno de los ingredientes antiedad, como vitamina C, retinol, niacinamida o péptidos, así como filtros UV claves para resguardar la piel del fotoenvejecimiento rutinario.

El quid de la cuestión está en utilizarlo con cabeza y según el tipo de piel. Este producto es rico y denso para pieles mixtas a grasas, ya que existe el riesgo de sobrecargarlas, pero es una de las mejores opciones para pieles muy secas.