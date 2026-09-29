Miguel de Cervantes, nacido un 29 de septiembre, en su 479º aniversario: «Esto del hambre tal vez hace arrojar los ingenios a cosas que no están en el mapa»

Aunque todavía hay ciertas dudas, hemos fijado el nacimiento de Miguel de Cervantes el 29 de septiembre de 1547 en Alcalá de Henares, principalmente porque ese día se celebra San Miguel y entonces era habitual poner a los niños el nombre del santo correspondiente. Aprovechando su 479 aniversario, es buen momento para recordar una de sus citas célebres.

De entre todas sus frases, el autor de El Quijote tiene una que habla especialmente de los problemas del escritor en su tiempo: «Esto del hambre tal vez hace arrojar los ingenios a cosas que no están en el mapa».

Eso sí, la cita no nació como un mero aforismo, sino que forma parte de uno de sus libros más relevantes: La gitanilla. Una novela corta que abre sus Novelas ejemplares.

La frase de Miguel de Cervantes en sus ‘Novelas ejemplares’ para hablar de escritura

«Esto del hambre tal vez hace arrojar los ingenios a cosas que no están en el mapa» es un fragmento de La Gitanilla, la primera de las doce Novelas ejemplares publicadas por Cervantes en 1613.

De hecho, está prácticamente al comienzo del relato, cuando el narrador explica cómo Preciosa aprendió canciones, romances y otras piezas con las que después se ganaba al público.

Su supuesta abuela buscaba composiciones que permitieran explotar el talento y la belleza de la joven. Según cuenta Cervantes, no faltaban poetas dispuestos a vender sus obras a los gitanos, del mismo modo que otros escribían para ciegos que relataban milagros a cambio de compartir las ganancias.

Más allá de su relevancia en la novela, lo que también hace Cervantes es denunciar las malas condiciones que sufrían muchos escritores durante lo que hoy conocemos como Siglo de Oro español.

Qué quería decir Cervantes cuando relacionaba el hambre con el ingenio

Leída sin contexto, la frase cervantina puede parecer una celebración del ingenio que surge en las épocas difíciles. Sin embargo, Cervantes menciona una verdad algo más incómoda.

Si te paras a pensarlo, los poetas mencionados no escriben movidos únicamente por la inspiración, sino porque necesitan colocar sus versos donde sea posible para conseguir dinero.

Para Cervantes, el hambre empuja a buscar soluciones inesperadas, pero también obliga a aceptar encargos poco prestigiosos. Por una parte, reconoce la capacidad para improvisar. Por otra, lamenta que las letras no permitan una vida desahogada.

Aunque hoy en día celebremos su aniversario y lo veamos como uno de los grandes escritores de la historia, Cervantes tampoco gozó de estabilidad. Fue soldado, permaneció cinco años cautivo en Argel y, tras regresar a España, desempeñó trabajos administrativos mientras intentaba abrirse camino como escritor.

Miguel de Cervantes y su importancia en el Siglo de Oro español

Miguel de Cervantes Saavedra nació en Alcalá de Henares, probablemente el 29 de septiembre de 1547, y murió en Madrid el 22 de abril de 1616. Su vida no fue la de un escritor encerrado siempre entre papeles.

De hecho, participó en la batalla de Lepanto en 1571, donde recibió heridas en el pecho y en una mano, origen del apodo de Manco de Lepanto. Pero ese no fue el único incidente que lo acompañó: también acabó preso en Argel. En este caso, fue capturado en 1575 cuando regresaba desde Nápoles a España y pasó casi cinco años cautivo, con varios intentos de fuga sin éxito.

Publicó La Galatea en 1585 y, por supuesto, la primera parte de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha en 1605 y la segunda en 1615. Entre ambas aparecieron las Novelas ejemplares, en 1613.