Manuel Vázquez Montalbán, escritor español: «Si Cervantes no hubiera sido manco ni hubiera perdido tantas cosas, jamás se habría metido en la piel de Don Quijote»

Algunos escritores extranjeros han reflexionado sobre El Quijote, pero a veces se nos olvida qué dicen nuestros propios genios de las letras. Por ejemplo, uno de los que más habló de Miguel de Cervantes fue Manuel Vázquez Montalbán.

Por ejemplo, en Notas sobre literatos obvios vinculó el dolor y las aventuras de Cervantes con la capacidad para escribir una obra tan universal: «Si Cervantes no hubiera sido manco, ni hubiera perdido tantas cosas, (…) probablemente jamás se habría metido en la piel de Don Quijote».

No es que las pérdidas y las tragedias sean positivas para Montalbán. Lo que afirma el escritor español es que estos hechos negativos cambian nuestra mirada y la forma de narrar las cosas.

Por qué Vázquez Montalbán vinculaba las pérdidas de Cervantes con la escritura de El Quijote

Cuando Manuel Vázquez Montalbán afirmó que «Si Cervantes no hubiera sido manco, ni hubiera perdido tantas cosas, (…) probablemente jamás se habría metido en la piel de Don Quijote» hablaba principalmente de empatía y comprensión.

Es decir, para Montalbán la experiencia personal es una posible vía (que no la única) para acercarse a las contradicciones de un personaje. En este caso, imaginaba una conexión entre las adversidades de Cervantes y su sensibilidad para construir a Don Quijote.

Siempre tan prudente, la formulaba como una posibilidad, para que el lector pudiera interpretarla a su gusto. Al volver sobre sus palabras, puede leerse una pregunta acerca de cuánto de lo vivido interviene en lo que un escritor es capaz de imaginar.

Gracias a esa pregunta se puede distinguir experiencia y creación. Una novela puede transformar una pérdida en un conflicto, una voz o una manera de observar el mundo. La vivencia personal adquiere entonces una forma que otros lectores pueden reconocer.

Cómo puedes cambiar tu forma de leer gracias a Vázquez Montalbán y a Cervantes

«Si Cervantes no hubiera sido manco, ni hubiera perdido tantas cosas, […] probablemente jamás se habría metido en la piel de Don Quijote» puede servirte como punto de partida para preguntarte qué cambia en nuestra lectura cuando atendemos a la vulnerabilidad de un personaje.

Por ejemplo, una forma de desarrollar esa pregunta consiste en observar qué desea, qué teme y qué conserva cuando sus planes fracasan. De esta manera, el interés se desplaza del resultado de una aventura hacia la persona que la vive.

Además, la duda deja espacio para otras explicaciones y te recuerda que interpretar una obra exige proponer relaciones sin convertirlas automáticamente en certezas.

Quién fue Manuel Vázquez Montalbán, el escritor que creó a Pepe Carvalho

Nacido en Barcelona en 1939, Vázquez Montalbán desarrolló una trayectoria que reunió periodismo, novela, poesía y ensayo. Su nombre quedó especialmente ligado al detective Pepe Carvalho, protagonista de una extensa serie narrativa.

El personaje apareció en Yo maté a Kennedy, publicada en 1972. A través de sus aventuras, el escritor abordó cambios sociales, políticos y culturales, con una mirada crítica sobre el tiempo que le tocó vivir.

Entre sus libros más reconocidos figuran Los mares del Sur, El pianista y Galíndez. En 1995 recibió el Premio Nacional de las Letras Españolas, un reconocimiento al conjunto de su obra.

También escribió durante su estancia en prisión, donde preparó Informe sobre la información. Su producción abarcó distintos géneros y mantuvo un interés constante por la memoria, la historia y la cultura popular. Murió en Bangkok en 2003.