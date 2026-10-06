El director de OKDIARIO, Eduardo Inda, ha acusado a Pedro Sánchez de iniciar la campaña electoral con una «megatrampa»: volver a aprobar en una semana los decretos antidesahucios que el Congreso rechazó «contundentemente» el pasado viernes. A su juicio, es «una madurada, una cacicada y la primera gran trampa» de la campaña de las elecciones del 29 de noviembre.

Inda sostiene que, si el Parlamento rechaza una norma, el Gobierno debe asumirlo y dejar que los ciudadanos decidan después en las urnas. En cambio, Sánchez «se cree Maduro» y «el Rey Sol», al actuar como si el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial fueran la misma persona. «La trampa es monumental. El fraude de ley es elefantiásico», ha afirmado.

Según Inda, en el plazo de 30 días los decretos quedarán aprobados, ya que la Diputación Permanente, un «parlamento de pitiminí», dará luz verde a lo que el pleno rechazó. Eso, añade, deja una «bomba nuclear» y un «campo de minas» al próximo presidente: si Alberto Núñez Feijóo llega a La Moncloa, lo primero que tendría que hacer es derogarlos, y ese sería «el momento en el que la calle empiece a arder».

El director de OKDIARIO ha denunciado también lo que considera una compra de votos, sobre todo de jóvenes, a través de los créditos blandos al 0% de interés que el Gobierno ha previsto para quienes compren su primera vivienda. «Esto no lo hace un presidente europeo normal. Esto no lo hace una democracia de calidad», ha concluido, comparando a Sánchez con Maduro y con Franco.