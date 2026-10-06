Un psicoanalista sobre el presente: “La vida deja de tener sentido cuando alguien busca la felicidad en el pasado”

El ser humano tiende a buscar la felicidad en cada cosa que hace. Desde tiempos ancestrales, son muchos los que se han planteado qué es y cómo se alcanza. Pensadores, filósofos e incluso científicos han tratado de encontrar una respuesta a una de las grandes cuestiones de la existencia.

A lo largo de los siglos, la felicidad se ha relacionado con el éxito, el amor, la estabilidad, el placer o la consecución de determinados objetivos. También con el pasado, especialmente con aquellos momentos que recordamos como mejores y a los que, en ocasiones, miramos con la sensación de que allí se encontraba una felicidad que ya no tenemos.

Sobre esta cuestión ha reflexionado el psicólogo y psicoanalista Gabriel Rolón en una entrevista para La Nacion. Durante la conversación, el especialista abordó la relación entre felicidad y pasado, además de hablar sobre el amor, la esperanza y las expectativas que las personas depositan en su propia vida.

La felicidad no está en el pasado

Rolón explicó que, desde su punto de vista, existe un momento en el que mirar hacia atrás puede hacer que la persona deje de encontrar sentido a su vida actual. El psicoanalista resumió esta idea con una frase contundente: «Siempre tuve la impresión de que la vida deja de tener sentido cuando alguien empieza a buscar la felicidad en el pasado».

Su reflexión sobre la felicidad parte además de un concepto creado por él mismo: la «faltacidad». Con este término, el especialista se refiere a una felicidad que no pretende eliminar las ausencias o el sufrimiento, sino que es capaz de convivir con ellos.

«No existe la felicidad, existe la faltacidad», afirmó Rolón, antes de explicar que se trata de “una felicidad que es capaz de abrazar todas las faltas, ausencias, dolores y heridas”.

La felicidad no significa que no existan las heridas

El psicoanalista planteó así una concepción de la felicidad en la que también tienen cabida las experiencias dolorosas. Las ausencias y las heridas forman parte de esa «faltacidad» a la que hace referencia.

Esta misma idea aparece cuando habla de la felicidad como un instante en el que confluyen diferentes momentos de la existencia. Para Rolón, no se trata únicamente de aquello que una persona ha vivido o de lo que espera vivir, sino de la convivencia entre diferentes dimensiones de su vida.

«La felicidad es ese momento de eternidad donde lo que fuiste, lo que quieres ser, lo que te atormenta del pasado y lo que le temes al futuro coexisten», señaló.