‘Puedes contar conmigo’: las canciones de ‘La Oreja de Van Gogh’ dan el salto al cine

La Oreja de Van Gogh tendrá su propia Mamma Mía. El grupo donostiarra será el corazón de Puedes contar conmigo, una película musical romántica que utilizará su extenso repertorio como hilo conductor de una historia completamente original. El proyecto, anunciado oficialmente el 5 de octubre de 2026, se encuentra actualmente en una fase avanzada de desarrollo y escritura del guion.

Detrás del proyecto está el director Fernando González Molina, responsable de películas tan populares como Tres metros sobre el cielo, El guardián invisible y la más reciente Cronos.

Molina coescribe el guion con Miguel López Martínez. Por su parte, Beltrán Gortázar, Domingo Corral y Gonzalo Salazar-Simpson serán los productores. También se ha informado que los integrantes de La Oreja de Van Gogh, también participarán en la producción ejecutiva.

En palabras de la banda donostiarra (tal y como se recoge en una nota de prensa enviada a los medios): «Ver que nuestras canciones van a cobrar una nueva vida en el cine es un sueño para nosotros. Siempre hemos contado historias a través de nuestra música, y saber que ahora esas historias inspirarán un universo visual y narrativo tan grande nos llena de ilusión».

Fernando González Molina, por su parte, avanza que quiere crear “un evento cinematográfico que emocione al público como lo han hecho durante décadas las canciones de La Oreja de Van Gogh.

Domingo Corral ha señalado La La Land como una referencia a la hora de explicar la dimensión que pretenden alcanzar, aunque Puedes contar conmigo tendrá personalidad e historia propias. Los productores quieren aprovechar además la enorme conexión emocional que canciones como Rosas, 20 de enero, La playa, Puedes contar conmigo o Cuídate han establecido con varias generaciones. Por ahora, sin embargo, no se ha confirmado qué temas aparecerán definitivamente en la película.

Puedes contar conmigo continuará la estela de películas como Mamma Mía que usaba canciones de ABBA para crear una historia original. En España tenemos ejemplos parecidos, como la cinta Voy a pasármelo bien (con música de Hombres G) y espectáculos teatrales como Hoy no me puedo levantar o El alma al aire, con temas de Mecano y Alejandro Sanz respectivamente.

Puedes contar conmigo está en proceso de desarrollo de guion por lo que, de momento, no se sabe nada acerca de la trama ni del casting.