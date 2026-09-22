Leire Martínez hace una campaña y muchos lo interpretan como un ‘recadito’ a La Oreja de Van Gogh: «Bendito momento en el que decidí ir por libre»

Leire Martínez ha protagonizado un anuncio que ha despertado la imaginación en redes sociales, donde sus seguidores han encontrado varios detalles que parecen jugar con su conocida historia profesional con La Oreja de Vam Gogh.

La fórmula recuerda a la utilizada en otras campañas protagonizadas por rostros conocidos, como la de Irene Rosales, que convirtió su publicidad en un juego de palabras sobre su relación con Kiko Rivera. En el caso de Leire, el anuncio también parece construido para que el espectador pueda leer algo más allá del producto que se está promocionando.

Todo empieza con una escena aparentemente cotidiana. La cantante se despierta, comienza su día y habla de aprender a desenvolverse sola, de encontrar su propio camino y de hacer las cosas a su manera. Hasta ahí, podría tratarse simplemente del discurso habitual de una campaña sobre independencia y nuevos comienzos.

El contexto, sin embargo, hace que cada palabra cobre otra dimensión. Leire terminó hace dos años una etapa profesional de 18 años junto a su antigua banda y desde entonces ha emprendido su carrera en solitario. Por eso, cuando en mitad del anuncio afirma que ha aprendido a hacer las cosas «a tu manera, tú solita y sin más manos», sus seguidores no han tardado en relacionar el mensaje con aquel cambio de vida.

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Y hay más. En una de las escenas, la cantante cambia unas flores marchitas por otras nuevas. Un detalle aparentemente decorativo que las redes han relacionado con uno de los temas más conocidos de su anterior grupo. La imagen de la campaña ha sido suficiente para que comiencen las teorías sobre si se trata simplemente de una decisión creativa o de un guiño perfectamente calculado.

La frase que termina de echar leña al fuego llega poco después: «Bendito momento en el que decidí ir por libre». Leire pronuncia estas palabras mientras presenta el producto y, justo después, rompe cualquier posible interpretación con una pregunta directa a cámara: «¿De qué os pensabais que estaba hablando?».

La respuesta, evidentemente, queda en manos del espectador. Pero el resultado está claro: la campaña ha conseguido que el producto quede durante unas horas en segundo plano y que la conversación se centre en todo aquello que sus seguidores creen reconocer entre líneas.