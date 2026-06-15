Irene Rosales protagoniza una campaña que ha revolucionado las redes y que podría molestar mucho a su ex: «Elige el mejor kiko»

Irene Rosales atraviesa uno de los momentos más estables y felices de los últimos años. La colaboradora e influencer acaba de celebrar su 35 cumpleaños rodeada de sus seres queridos, especialmente de sus dos hijas y de Guillermo, la pareja con la que ha reconstruido su vida sentimental tras su separación de Kiko Rivera.

Desde que puso fin a su matrimonio con el hijo de Isabel Pantoja, Irene ha optado por mantener un perfil discreto, centrada en su familia y en sus proyectos profesionales. Sin embargo, su nombre vuelve a estar de actualidad por una campaña publicitaria que no ha pasado desapercibida y que muchos han interpretado como un curioso guiño al padre de sus hijas.

Aunque en un primer momento tanto Irene como Kiko dejaron claro que su prioridad era mantener una relación cordial por el bienestar de las pequeñas, con el paso de los meses la situación habría cambiado. La propia sevillana reconoció públicamente que la llegada de Lola, la nueva pareja del DJ, había modificado la dinámica entre ambos y marcado un punto de inflexión en la relación que mantenían tras la ruptura. Ahora, cuando está a punto de cumplirse un año desde que ambos emprendieron caminos separados, una inesperada campaña publicitaria ha vuelto a situar sus nombres en el centro de todas las miradas.

El último movimiento de Irene Rosales que no dejará indiferente a Kiko Rivera

La marca española Grefusa, una de las compañías de aperitivos más conocidas del país, ha elegido a Irene Rosales como imagen de una de sus últimas acciones publicitarias. Una colaboración que ya está generando conversación en redes sociales debido al llamativo eslogan escogido para promocionar uno de sus productos. La campaña, instalada en una gran lona publicitaria en pleno centro de Madrid, concretamente en las inmediaciones del mercado de Antón Martín, muestra a Irene sonriendo mientras promociona la gama Grefusa Mix.

Sin embargo, lo que realmente ha llamado la atención no ha sido la presencia de la influencer, sino el mensaje elegido por la marca. «Un mix con un mal kiko es un mal mix. Elige Grefusa Mix, elige el mejor kiko», puede leerse en la lona. La frase juega con el término «kiko», utilizado popularmente para referirse al maíz tostado, uno de los aperitivos más conocidos de este tipo de productos. No obstante, la coincidencia con el nombre artístico de Kiko Rivera ha provocado una avalancha de comentarios entre los usuarios de las redes sociales, que no han tardado en establecer paralelismos y bromear con la situación.

Aunque no existe ninguna evidencia de que la campaña tenga relación alguna con la vida personal de Irene Rosales, la casualidad ha sido suficiente para convertir el anuncio en uno de los más comentados de los últimos días. La imagen ha sido compartida por la periodista Isabel González, que no dudó en aplaudir la creatividad de la acción publicitaria y llegó a definirla como «la mejor campaña de publicidad» que había visto en mucho tiempo.

Sea fruto de la casualidad o no, lo cierto es que Grefusa ha conseguido exactamente lo que busca cualquier campaña: generar conversación. Y en esta ocasión lo ha hecho reuniendo en una misma imagen a Irene Rosales, un juego de palabras inesperado y un nombre, el de Kiko Rivera, que sigue despertando interés incluso meses después de su separación.