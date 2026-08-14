Harrison Ford, actor y productor (84 años) y la frase que le gustaría que le dijese Dios nada más llegar al cielo: «Eres más guapo en persona»

El reconocimiento popular le llegó algo más tarde que a algunos de sus compañeros de profesión, pero pocos actores pueden presumir de tener una carrera con personajes memorables de la talla de Han Solo, Indiana Jones o Rick Deckard. Ahora, a sus 84 años, Harrison Ford se encuentra en un momento vital en el que ha reducido considerablemente su número de proyectos. Aunque no por ello ha dejado de ser un tipo brillante e ingenioso en las entrevistas promocionales que concede a periodistas y medios. Como cuando le preguntaron las motivaciones que tenía de unirse al UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) en Capitán América: Brave New World y respondió –con una honestidad brutal– apelando al dinero que iba a recibir por ello. Sin embargo, hoy queremos recordar una de las mejores réplicas que el estadounidense dio hace ya más de un cuarto de siglo, bromeando sobre su hipotético encuentro con Dios.

A comienzos de los 2000, Ford encadenaba varios éxitos comerciales como Seis días y siete noches, Lo que la verdad esconde o K-19: The Widowmaker. Gozando de una gran popularidad, a pesar de que ya había pasado más de una década de su último periplo en la piel del aventurero arqueólogo y del final de la trilogía original de George Lucas. Debido a su trayectoria y a la inagotable condición mediática de su imagen para las viejas y las nuevas generaciones, el nominado al Oscar fue invitado al célebre programa de entrevistas Inside the Actors Studio, presentado por James Lipton. Allí, como era habitual en la esencia del programa, el actor realizó una clase magistral enfocada a los estudiantes y después respondió las preguntas de la última sección, el ‘cuestionario Proust’; un apartado de preguntas cortas para conocer el lado más personal del entrevistado, y conocer cosas como a qué se hubiese dedicado de no haber construido una senda triunfal en la meca del celuloide.

Harrison Ford y su hipotético encuentro con Dios

La pregunta formulada por Lipton le planteaba a Ford un encuentro divino con el creador: «Si el cielo existe, ¿qué te gustaría que te dijese Dios cuando llegues a la puerta del cielo?».

Lejos de explayarse demasiado, la estrella optó por su ya habitual lacónica ironía, despertando las risas de todos los espectadores: «Eres más guapo en persona». Lipton aseguró que era una de las mejores respuestas que nunca le habían dado en toda la historia del programa.

El futuro profesional de Harrison Ford

Después de su última aventura como Indiana Jones en 2023 y estrenarse en Marvel con Capitán América: Brave New World, Ford no tiene demasiados proyectos abiertos en su agenda más allá de su presencia en la fantástica serie Terapia sin filtro de Apple TV, por la que recibió una nominación al Globo de Oro en 2025 y por la que en la actualidad está nominado en los próximos premios Emmy.