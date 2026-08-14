Eva Isanta ha decidido dar un paso al frente y pronunciarse por primera vez sobre la situación que atraviesa Ceuta, ciudad con la que mantiene un vínculo familiar y emocional muy estrecho. La actriz, que vive en Madrid desde los cinco años, recuerda con orgullo sus raíces caballas y reconoce que llevaba días planteándose si debía hablar sobre una crisis que, asegura, le resulta difícil de comprender.

Eva Isanta rompe su silencio sobre la situación de Ceuta

«Soy caballa», reivindica Isanta en su mensaje, antes de explicar que sus padres, sus abuelos y buena parte de su familia proceden de Ceuta. «Ante lo que está ocurriendo no tengo palabras», afirma.

La intérprete pone especialmente el foco en los menores que permanecen en una situación de enorme vulnerabilidad después de la llegada masiva de migrantes registrada a finales de julio. Según las estimaciones de asociaciones vecinales recogidas en los últimos días, hasta 4.000 menores podrían seguir en la calle, mientras las cifras oficiales son inferiores. Las organizaciones sociales denuncian que muchos carecen de unas condiciones mínimas de alojamiento, higiene y atención.

Isanta reconoce que conoce las razones políticas y sociales que rodean la crisis y las tensiones entre España y Marruecos, pero cuestiona que se haya llegado a una situación que considera «absolutamente innecesaria».

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«Lo que no podemos entender es que haya un montón de niños por la calle», sostiene la actriz, que también expresa su frustración por la respuesta de las instituciones. Aunque admite que las administraciones tienen limitaciones para actuar, lamenta que no se encuentre una solución rápida para una ciudad que considera un ejemplo de convivencia.

La situación, de hecho, continúa lejos de estar normalizada. España y Marruecos han reforzado sus respectivos dispositivos ante el temor de que pueda producirse un nuevo intento de entrada masiva este 15 de agosto.

Sánchez sigue en La Mareta

El contexto político tampoco ayuda a rebajar la polémica. Pedro Sánchez permanece en La Mareta, en Lanzarote, durante sus vacaciones estivales, aunque ha mantenido reuniones con miembros de su Gobierno para abordar la crisis desde Canarias. El pasado 7 de agosto reunió por videoconferencia a varios ministros desde la residencia oficial.

Mientras el presidente mantiene su descanso, Ceuta continúa afrontando las consecuencias de una crisis que ha desbordado sus recursos. El propio Gobierno reconoce la presencia de miles de menores y ha planteado medidas para su redistribución y para facilitar posibles reagrupaciones familiares, pero la solución continúa sin llegar para todos.

En este escenario, las palabras de Eva Isanta adquieren un componente especialmente personal. La actriz no busca entrar en una batalla partidista, sino transmitir su preocupación por la ciudad de la que procede su familia y por unos menores que, a su juicio, no deberían estar pagando las consecuencias de las disputas políticas.

«Padezco y siento vuestro dolor», afirma dirigiéndose a los ceutíes. Su deseo es que la tensión termine cuanto antes y que Ceuta pueda recuperar la normalidad y la paz. «Espero que este conflicto se solucione muy, muy pronto», concluye.