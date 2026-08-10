Yolanda Díaz, a la bartola mientras Ceuta pide respuestas al Gobierno: COOL la localiza frente al mar

A las doce del mediodía de este lunes, mientras Ceuta continúa intentando recuperar la normalidad tras la crisis migratoria del pasado 30 de julio, Yolanda Díaz ha sido localizada por COOL disfrutando de una tranquila mañana de verano en Galicia. La vicepresidenta segunda del Gobierno se encontraba en Sabarís (Pontevedra), a unos 500 metros de Baiona, sentada en la terraza de una cafetería que da a la playa, leyendo un libro y protegida del sol bajo los árboles. Vestida de manera informal y con gafas de sol, Díaz aparece completamente ajena al ruido político, compartiendo espacio con el resto de clientes del establecimiento. No es, además, un lugar extraño para ella: «tiene familia y viene por aquí», explican fuentes conocedoras de la zona, que aseguran también que «suele venir por aquí». De hecho, la vicepresidenta es una habitual de esta zona de las Rías Baixas cuando pasa unos días en Galicia.

La imagen llega, sin embargo, en un momento en el que la situación en Ceuta continúa siendo especialmente delicada. El pasado 30 de julio, más de 72.000 personas llegaron a la ciudad autónoma y, desde entonces, distintos colectivos han alertado de la presión que soportan sus servicios. Entre ellos, los profesionales sanitarios, que han reclamado públicamente una mayor implicación del Gobierno. El presidente del Colegio Oficial de Médicos de Ceuta, José Enrique Roviralta Arango, ha pedido la presencia de la ministra de Sanidad, Mónica García, para que conozca de primera mano la situación que están afrontando los profesionales. Una petición que contrasta con la imagen de Yolanda Díaz este lunes, disfrutando de una mañana de lectura frente al mar en una terraza de Sabarís. La vicepresidenta se encuentra de vacaciones y, por tanto, ejerciendo su derecho al descanso, pero la escena resulta inevitablemente llamativa en un momento en el que desde Ceuta se reclama precisamente una mayor presencia del Gobierno sobre el terreno.

Yolanda Díaz no tiene este lunes ningún acto oficial relacionado con Ceuta y su agenda pública no contempla, según la información facilitada, ningún desplazamiento a la ciudad. En las imágenes de COOL tampoco hay rastro de actividad política: solo la vicepresidenta, un libro y una terraza frente a la playa. El contraste se produce además mientras otros miembros del Ejecutivo también disfrutan de sus vacaciones. Pedro Sánchez permanece en La Mareta, en Lanzarote, y Félix Bolaños pasa sus días de descanso en Mojácar, mientras que este domingo la única ministra con actividad pública era Sara Aagesen, desplazada a Huelva para reunirse con los responsables de los dispositivos de emergencia y coordinación por los incendios. La fotografía de Díaz en Sabarís se suma así a las imágenes estivales de un Gobierno que continúa con sus vacaciones pese a los distintos frentes abiertos.

En el caso de Ceuta, además, la ausencia de la ministra de Sanidad ha generado especial malestar entre los médicos de la ciudad, que han reclamado que Mónica García acuda personalmente y conozca la situación de primera mano. Desde el Ministerio se ha negado que exista un colapso sanitario, mientras que los profesionales mantienen sus críticas y reclaman una respuesta ante la presión asistencial. Es precisamente este contexto el que hace que la imagen de Yolanda Díaz tenga un componente especialmente llamativo: la vicepresidenta está a cientos de kilómetros de una de las principales crisis que afronta ahora mismo el Ejecutivo y pasa la mañana tranquilamente sentada en una terraza gallega. No hay reproche en que una política descanse durante sus vacaciones, pero sí existe un evidente contraste entre la tranquilidad de la escena y la tensión que se vive en Ceuta.

Por ahora, el verano de Yolanda Díaz transcurre en Galicia, una tierra con la que mantiene vínculos familiares y donde, según fuentes consultadas por COOL, suele dejarse ver durante sus estancias. Este lunes ha elegido uno de sus planes más sencillos: una cafetería de Sabarís, un libro y una mesa con vistas a la playa. Una escena de vacaciones que COOL ha podido captar en exclusiva y que muestra el lado más relajado de la vicepresidenta. Mientras ella pasa página en su libro, en Ceuta todavía esperan que el Gobierno pase a la acción.