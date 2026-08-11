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Dónde comer el mejor marisco en Madrid este agosto: bogavantes, cigalas, centollos…

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(Foto: O'Pazo)
Rocío Álvarez
  • Rocío Álvarez
  • Periodista multimedia especializada en belleza, viajes y estilo de vida. Durante mis años de vida, la lectura se ha convertido en una compañera fiel y gracias a ella descubrí mi vocación: crear y transmitir a través de las palabras. Con esta convicción me matriculé para cursar Periodismo en la Carlos III y, después de años formándome, encuentro mi sitio en el mundo: COOL. ¿Mi ley de vida? Nunca desistas, porque el día que lo hagas siempre pensarás en lo que podría haber sido.

En agosto, cuando Madrid se vacía y el ritmo de la ciudad se vuelve más lento, hay un placer que sigue reuniendo a quienes se quedan: sentarse frente a una mesa repleta de marisco fresco y brindar por el verano aunque el mar quede lejos. Porque la capital tiene algo casi mágico: la capacidad de acercar Galicia, Andalucía o el Cantábrico a través de restaurantes donde las cigalas llegan impecables, las ostras se sirven heladas y los langostinos saben a vacaciones. Desde clásicos históricos donde el marisco se pesa y se celebra como un ritual, hasta direcciones contemporáneas que reinterpretan el recetario marinero con un aire más cool y cosmopolita, Madrid demuestra en agosto que también puede saber a costa.

El Señor Martín

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