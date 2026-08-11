En pleno barrio de Retiro, en la calle Montalbán, Alabaster es la apuesta madrileña del grupo gallego Amicalia, que ha trasladado a la capital una visión muy depurada de la cocina atlántica contemporánea. Su carta cambia según mercado, pero suelen destacar elaboraciones como la merluza con pilpil de limón, el salmonete asado o distintas piezas de pescado salvaje, además de entrantes donde el producto del mar es el gran protagonista. Uno de sus puntos fuertes es también su impresionante bodega, con una de las selecciones de vino más amplias de Madrid.

O’Pazo

En pleno barrio de Chamberí, en la calle Jorge Juan, O’Pazo es uno de los grandes referentes del marisco en Madrid y una auténtica institución gastronómica con historia desde 1969. En la carta brillan mariscos como carabineros, cigalas, nécoras o bogavantes que se sirven al peso, además de pescados salvajes como el rodaballo, la merluza o el lenguado, cocinados con técnicas muy precisas para respetar su punto exacto. También destacan platos como el salpicón de bogavante o las almejas a la marinera.

Desde 1911

En el barrio de Chamberí, en la calle Sagasta, Desde 1911 es una de las propuestas más exclusivas de marisco en Madrid y el proyecto gastronómico de Pescaderías Coruñesas. Su propuesta no tiene carta fija: el menú se construye cada día en función de lo que llega de las mejores lonjas de España, lo que garantiza una frescura absoluta. En mesa pueden aparecer entrantes como ostras, carpaccios de gamba o salpicón de bogavante, seguidos de un pescado principal que cambia a diario, siempre tratado con técnicas muy precisas y sin artificios.

Estimar

En pleno centro de Madrid, en la calle Marqués de Cubas, Estimar es la extensión madrileña del universo del chef Rafa Zafra y una de las marisquerías más sofisticadas de la ciudad. Su propuesta se basa en el producto tratado con técnica precisa y mínima intervención: ostras, gambas rojas, cigalas o percebes que pueden degustarse al natural, a la brasa, al vapor o en elaboraciones muy sutiles. También destacan platos como el carpaccio de cigala, los guisos marineros o las frituras ligeras de inspiración andaluza.

Lobito de Mar

En pleno barrio de Salamanca, en la calle Jorge Juan, Lobito de Mar es la versión madrileña del concepto chiringuito urbano del chef Dani García. Aquí el protagonismo lo tienen los pescados, los arroces y el marisco en clave andaluza, con platos como el atún rojo en diferentes cortes, el arroz meloso con carabineros, las frituras de pescaíto o las gambas a la brasa. También destacan entrantes como la ensaladilla de anguila ahumada o el guacamole con gamba cristal, muy en la línea de su cocina divertida pero técnica.

El Campero