Dónde comer el mejor marisco en Madrid este agosto: bogavantes, cigalas, centollos…
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- Rocío Álvarez [email protected]
- Periodista multimedia especializada en belleza, viajes y estilo de vida. Durante mis años de vida, la lectura se ha convertido en una compañera fiel y gracias a ella descubrí mi vocación: crear y transmitir a través de las palabras. Con esta convicción me matriculé para cursar Periodismo en la Carlos III y, después de años formándome, encuentro mi sitio en el mundo: COOL. ¿Mi ley de vida? Nunca desistas, porque el día que lo hagas siempre pensarás en lo que podría haber sido.
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En agosto, cuando Madrid se vacía y el ritmo de la ciudad se vuelve más lento, hay un placer que sigue reuniendo a quienes se quedan: sentarse frente a una mesa repleta de marisco fresco y brindar por el verano aunque el mar quede lejos. Porque la capital tiene algo casi mágico: la capacidad de acercar Galicia, Andalucía o el Cantábrico a través de restaurantes donde las cigalas llegan impecables, las ostras se sirven heladas y los langostinos saben a vacaciones. Desde clásicos históricos donde el marisco se pesa y se celebra como un ritual, hasta direcciones contemporáneas que reinterpretan el recetario marinero con un aire más cool y cosmopolita, Madrid demuestra en agosto que también puede saber a costa.
El Señor Martín
En plena zona de Salesas, muy cerca de la Plaza de Villa de París, El Señor Martín se ha convertido en uno de los grandes templos del pescado y el marisco en Madrid. El restaurante gira alrededor del producto y de las brasas, con una propuesta donde llegan a diario piezas seleccionadas de lonjas artesanales de toda España. Aquí destacan las grandes piezas para compartir, como besugos, rodaballos o cogotes, además de mariscos y elaboraciones que cambian según el mercado.
La Trainera
En pleno barrio de Salamanca, en la calle Lagasca, La Trainera es uno de los grandes clásicos del mar en Madrid, un restaurante con décadas de historia que ha hecho de la calidad del pescado y el marisco su seña de identidad. Aquí se viene a comer piezas nobles como el rodaballo a la plancha, la merluza en distintas preparaciones, el lenguado o el besugo cuando está en temporada, además de mariscos seleccionados como percebes, almejas o gambas. La carta cambia según mercado, lo que refuerza esa sensación de producto vivo y recién llegado.
Restaurante Rafa
En pleno distrito de Retiro, en la calle Narváez, Restaurante Rafa es una de las marisquerías más emblemáticas de Madrid, con una historia que arranca en 1958 como una pequeña bodega y que hoy se ha consolidado como templo del producto del mar. En sus vitrinas pueden verse piezas como gamba roja, cigalas, percebes o centollos, que luego se sirven con cocciones precisas para no enmascarar su sabor. En la carta destacan clásicos como el salpicón de bogavante, las almejas al ajillo o la ensaladilla rusa de barra, además de pescados de temporada tratados con sencillez.
Norte y Sur
En el norte de Madrid, con varios locales repartidos por la ciudad, como Bravo Murillo, General Pardiñas o Costa Rica, Marisquería Norte Sur es una de esas casas que han hecho del producto a la plancha su seña de identidad desde hace décadas. Aquí todo pasa por la plancha especial del restaurante, desde gambas y cigalas hasta rodaballos o merluza, además de mariscos clásicos como nécoras o almejas. El ambiente es el de una marisquería tradicional madrileña, animada y sin pretensiones, donde lo importante es comer bien y a buen precio.
Gamberro
En pleno barrio de Chamberí, concretamente en la zona de Olavide, ha irrumpido una nueva marisquería que rompe con el concepto tradicional del género en Madrid: Gamberro.La propuesta gira en torno a gambas rojas y blancas, ostras, zamburiñas y chipirones a la brasa, además de clásicos como la ensaladilla o las gildas, pensados para el picoteo continuo y el tapeo largo de verano. Su ambiente joven y desenfadado, unido a su ubicación en una de las plazas más vivas del barrio, lo ha convertido en una de las aperturas más comentadas de la temporada, perfecta para sentir que el verano sigue en pleno Madrid.
Alabaster
En pleno barrio de Retiro, en la calle Montalbán, Alabaster es la apuesta madrileña del grupo gallego Amicalia, que ha trasladado a la capital una visión muy depurada de la cocina atlántica contemporánea. Su carta cambia según mercado, pero suelen destacar elaboraciones como la merluza con pilpil de limón, el salmonete asado o distintas piezas de pescado salvaje, además de entrantes donde el producto del mar es el gran protagonista. Uno de sus puntos fuertes es también su impresionante bodega, con una de las selecciones de vino más amplias de Madrid.
O’Pazo
En pleno barrio de Chamberí, en la calle Jorge Juan, O’Pazo es uno de los grandes referentes del marisco en Madrid y una auténtica institución gastronómica con historia desde 1969. En la carta brillan mariscos como carabineros, cigalas, nécoras o bogavantes que se sirven al peso, además de pescados salvajes como el rodaballo, la merluza o el lenguado, cocinados con técnicas muy precisas para respetar su punto exacto. También destacan platos como el salpicón de bogavante o las almejas a la marinera.
Desde 1911
En el barrio de Chamberí, en la calle Sagasta, Desde 1911 es una de las propuestas más exclusivas de marisco en Madrid y el proyecto gastronómico de Pescaderías Coruñesas. Su propuesta no tiene carta fija: el menú se construye cada día en función de lo que llega de las mejores lonjas de España, lo que garantiza una frescura absoluta. En mesa pueden aparecer entrantes como ostras, carpaccios de gamba o salpicón de bogavante, seguidos de un pescado principal que cambia a diario, siempre tratado con técnicas muy precisas y sin artificios.
Estimar
En pleno centro de Madrid, en la calle Marqués de Cubas, Estimar es la extensión madrileña del universo del chef Rafa Zafra y una de las marisquerías más sofisticadas de la ciudad. Su propuesta se basa en el producto tratado con técnica precisa y mínima intervención: ostras, gambas rojas, cigalas o percebes que pueden degustarse al natural, a la brasa, al vapor o en elaboraciones muy sutiles. También destacan platos como el carpaccio de cigala, los guisos marineros o las frituras ligeras de inspiración andaluza.
Lobito de Mar
En pleno barrio de Salamanca, en la calle Jorge Juan, Lobito de Mar es la versión madrileña del concepto chiringuito urbano del chef Dani García. Aquí el protagonismo lo tienen los pescados, los arroces y el marisco en clave andaluza, con platos como el atún rojo en diferentes cortes, el arroz meloso con carabineros, las frituras de pescaíto o las gambas a la brasa. También destacan entrantes como la ensaladilla de anguila ahumada o el guacamole con gamba cristal, muy en la línea de su cocina divertida pero técnica.
El Campero
En pleno barrio de Salamanca, en la calle Ortega y Gasset, El Campero Madrid es la extensión en la capital del mítico restaurante de Barbate y uno de los grandes templos del atún rojo de almadraba. En la carta destacan elaboraciones como la tosta de atún con trufa, el sashimi de ventresca, el tarantelo a la plancha o el atún encebollado, junto a platos más creativos que reinterpretan la tradición gaditana con técnica actual. También hay espacio para entrantes marineros y guisos que recuerdan su origen en Barbate, reforzando ese puente entre el sur y Madrid. Es una propuesta que traslada el sabor del Estrecho a la capital con un nivel de detalle y respeto absoluto por el producto.
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