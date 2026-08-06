La ruta gastronómica de la ‘jet set’ en Marbella: 10 restaurantes imprescindibles donde cenar

Marbella es mucho más que un destino de sol y playa. Desde hace décadas, la ciudad se ha convertido en uno de los grandes escenarios internacionales del lujo mediterráneo, un lugar donde empresarios, celebrities, deportistas y viajeros de alto poder adquisitivo buscan restaurantes capaces de ofrecer algo más que una buena mesa: una experiencia completa. La gastronomía marbellí combina producto de máxima calidad, ambientes exclusivos y una mezcla única de tradición andaluza, cocina internacional y creatividad. Estos son diez restaurantes que forman parte del itinerario gastronómico favorito de la jet set que visita la Costa del Sol.

El Carnicero 1993

Avenida Marqués del Duero, 29.

El Carnicero 1993 representa el culto a la carne de calidad y a la cocina tradicional bien ejecutada. Su propuesta gira alrededor de las mejores piezas seleccionadas, maduraciones cuidadas y el trabajo de la parrilla como protagonista. Entre sus grandes atractivos destacan los cortes premium de vacuno, los chuletones, los solomillos y las carnes preparadas al punto perfecto. Es un restaurante elegido por quienes valoran el producto, la sencillez y una experiencia gastronómica clásica con sello propio.

Kaito

Avenida de la Fontanilla, 6.

Kaito se ha convertido en uno de los restaurantes japoneses favoritos de la nueva generación que frecuenta Marbella. Su gran protagonista es la barra de sushi, donde los comensales pueden disfrutar de una experiencia más cercana con los chefs. Sus hand rolls, nigiris, sashimis y piezas elaboradas con pescado fresco de máxima calidad son la esencia de una propuesta moderna que conecta especialmente con jóvenes empresarios, influencers y amantes de la cocina japonesa.

El Pimpi

Puente Romano.



El Pimpi aporta el lado más tradicional y auténtico de Andalucía dentro del universo gastronómico de lujo marbellí. Su propuesta se basa en tapas clásicas, productos malagueños y recetas reconocibles que conectan con la esencia local. Entre sus imprescindibles destacan el pescaíto frito, el jamón ibérico, las chacinas, las berenjenas con miel y una amplia selección de vinos andaluces.

Bar Manero

Hotel Don Carlos.

Bar Manero Don Carlos lleva a Marbella el concepto de club gastronómico elegante, donde la cocina, la coctelería y el ambiente social forman parte de la experiencia. Su carta combina tapas sofisticadas, conservas gourmet, embutidos de alta calidad, mariscos, carnes y platos pensados para compartir. Destacan sus productos de charcutería premium, sus elaboraciones mediterráneas y una cuidada selección de cócteles que convierten cada visita en un encuentro social.

Sea Grill

Puente Romano.

Sea Grill es uno de los grandes clásicos gastronómicos frente al Mediterráneo. Su cocina está basada en el producto del mar y en una interpretación elegante de la gastronomía mediterránea. Sus pescados salvajes, mariscos frescos, bogavantes, arroces marineros y carnes a la parrilla son algunos de sus platos más reconocidos. Su terraza junto al mar convierte cada comida en una experiencia vinculada al estilo de vida marbellí.

Kava

Av. Antonio Belón, 4.

Kava representa la nueva generación de restaurantes gastronómicos de Marbella, con una cocina creativa basada en el producto y en técnicas contemporáneas. Su propuesta cambia según la temporada para aprovechar ingredientes frescos y de máxima calidad. Sus platos combinan sabores mediterráneos, presentaciones cuidadas y una visión moderna que atrae a un público internacional amante de la alta cocina.

99 Sushi Bar

Anantara Villa Padierna Palace.

99 Sushi Bar es una referencia de la alta cocina japonesa en la Costa del Sol. Su filosofía combina técnica japonesa, producto excepcional y una presentación impecable. Entre sus platos estrella destacan el toro de atún, el wagyu japonés, los nigiris de autor, los sashimis y una selección de piezas de sushi elaboradas con precisión. Su carta de sakes y vinos complementa una experiencia pensada para quienes buscan exclusividad y discreción.

Barbillón

Urb. Guadalmina baja, C. 3, 318.

Barbillón combina gastronomía, playa y ambiente exclusivo, convirtiéndose en uno de los puntos de encuentro más populares durante la temporada alta. Su carta apuesta por una cocina mediterránea informal pero cuidada, con pescados frescos, arroces, mariscos, ensaladas gourmet y platos ideales para disfrutar junto al mar. Sus cócteles y su ambiente relajado forman parte de su atractivo.

Tragabuches

C. Ana de Austria, 2.

Tragabuches recupera la esencia de la cocina andaluza desde una perspectiva contemporánea. Su propuesta se centra en los sabores tradicionales, el producto local y recetas reinterpretadas con creatividad. Entre sus platos destacan las elaboraciones con verduras de temporada, carnes seleccionadas, pescados andaluces y clásicos de la gastronomía regional revisados con técnicas actuales.

Gaia

Puente Romano.

Gaia se ha convertido en uno de los restaurantes internacionales más sofisticados de Marbella. Inspirado en la cocina mediterránea y griega, ofrece una experiencia donde el diseño, el ambiente y la gastronomía tienen el mismo protagonismo. Sus platos estrella incluyen pescados frescos, mariscos, carpaccios, tartares, carnes premium y especialidades mediterráneas elaboradas con ingredientes de primera calidad.