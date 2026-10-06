Tom Cruise desvela que nunca fue a la escuela: «Yo sólo tenía mi lista de sueños y pensaba, ¿Qué habilidades tengo que aprender para poder hacer esto?»
Tom Cruise se ha convertido en uno de los actores más famosos de su generación
Desde niño, se dio cuenta de que le gustaba la música, la danza y la interpretación
El artista no siguió una formación convencional y ha logrado llegar muy lejos
A sus 64 años y después de más de cuatro décadas dedicado al cine, Tom Cruise sigue pensando que nunca hay que dejar de aprender cosas nuevas. El actor, convertido en uno de los rostros más famosos de Hollywood, asegura que su trayectoria no se construyó siguiendo un camino convencional. A continuación, vamos a ver cómo ha logrado alcanzar todos sus sueños.
Cruise ha explicado esta particular forma de entender su profesión durante una entrevista con el experto en cine Iván Háchez, realizada tras la presentación de Digger en el Festival de San Sebastián. Una conversación en la que el intérprete también ha repasado sus comienzos y ha compartido el consejo que le habría gustado recibir cuando todavía estaba dando sus primeros pasos en la industria.
Su relato dibuja una filosofía profesional alejada de la idea de que un actor deja de formarse cuando alcanza el reconocimiento. Para Tom, cada película representa una nueva oportunidad para aprender y cada reto obliga a ampliar los conocimientos adquiridos hasta entonces.
Una formación poco convencional
Preguntado por qué recomendaría a un joven actor o cineasta que intenta abrirse camino, Tom Cruise ha recurrido a su experiencia. «No fui a la escuela, solo estudié cada área. Estudié danza, música, arte, aviones, motocicletas y aprendí cómo funciona mi cuerpo y cómo se mueve. Desarrollé todas estas cosas y es un viaje y una aventura de toda la vida», ha comentado al respecto.
El actor no se refiere únicamente a la formación relacionada directamente con la interpretación. Su método consistió en identificar qué conocimientos podía necesitar y aprenderlos, aunque no pertenecieran estrictamente al ámbito cinematográfico.
La danza y la música le permitieron trabajar aspectos relacionados con el movimiento y la expresión. El estudio del cuerpo le ayudó a comprender mejor sus posibilidades físicas, mientras que los conocimientos vinculados a los aviones y las motocicletas terminaron resultando especialmente relevantes en una carrera en la que las escenas de acción han adquirido un peso considerable.
El consejo de Tom Cruise
Para Tom Cruise, esperar a tener todas las condiciones necesarias antes de empezar puede convertirse en un obstáculo. Según dice, es importante perseguir unos objetivos claros, sin miedo y sin pensar en la idea del fracaso.
«Lo que digo es que no pidas permiso para crear, sólo hazlo», ha afirmado durante la mencionada entrevista. Según dice, equivocarse no tiene nada de malo, lo importante es levantarse y utilizar todos los errores para dar paso a algo nuevo.
Tom Cruise ha rechazado la idea de esperar a conseguir determinadas circunstancias para comenzar a considerarse profesional. «No es: Voy a conseguir un agente y luego empezar, voy a ser actor o voy a ser director. No. Tú eres un actor, eres un director y tienes que mirar el mundo desde ese punto de vista», ha defendido.
El planteamiento supone cambiar el orden habitual de las cosas: no esperar a que alguien conceda una oportunidad para empezar a trabajar en aquello que uno quiere hacer, sino comenzar a desarrollar las capacidades necesarias desde el principio.
La lista de sueños de Tom Cruise
Tom Cruise ha recordado que, cuando comenzó su camino, no tenía un plan demasiado definido. Lo que tenía era una relación de sueños que quería convertir en realidad y una pregunta que le servía para avanzar.
«Yo solo tenía mi lista de sueños y pensaba: ¿Qué habilidades tengo que aprender para poder hacer esto?», ha contado. A partir de esa pregunta, el aprendizaje se convirtió en una herramienta para acercarse a sus objetivos. No se trataba únicamente de imaginar aquello que quería conseguir, sino de determinar qué conocimientos necesitaba para hacerlo posible.
Esa mentalidad explica, en parte, que el actor haya continuado incorporando nuevas habilidades a lo largo de su carrera. Para Tom, la preparación no termina cuando llega el éxito. De hecho, es justo ahí cuando empieza lo importante porque nunca hay que dejar de aprender ni de mejorar.
Nunca ha dejado de aprender
La reflexión de Tom Cruise va más allá de la interpretación. Como vemos, su mensaje gira alrededor de la necesidad de mantenerse activo y curioso, especialmente en profesiones creativas en las que no existe una única manera de llegar a un resultado.
El actor reconoce que el camino no siempre es sencillo. «La satisfacción quizá no sea fácil, pero no puedo evitarlo. Esto es lo que soy», ha afirmado.
A estas alturas de su trayectoria, Cruise no parece plantearse el cine como una meta que pueda darse por alcanzada. Cada nueva historia abre una nueva etapa de aprendizaje, y cada proyecto plantea habilidades que todavía pueden desarrollarse.
Por lo tanto, su consejo no pasa por encontrar una fórmula para alcanzar rápidamente el éxito. Más bien invita a empezar, observar qué exige cada objetivo y aprender aquello que sea necesario para acercarse a él.