No te pierdas en Movistar la segunda temporada del thriller español que engancha desde el primer minuto

En mayo de 2024 se estrenó en Movistar Plus+ la serie de acción y suspense Marbella. Una original serie que estaba protagonizada por los actores Hugo Silva y Natalia de Molina y que contaba la historia de César Beltrán, un abogado que trabaja en la Costa del Sol defendiendo a los miembros de las bandas internacionales más peligrosas de la zona. Unos meses después de su estreno la serie Marbella se convirtió en la serie más vista del año en la plataforma. El 22 de enero de este año llegó a Movistar Plus+ la segunda temporada Marbella. Expediente Judicial, cuya trama es para muchos de sus seguidores está centrada en los juzgados más que en las fiestas y la opulencia de los que viven en la ciudad malagueña. Esta temporada es más dura y la tensión va creciendo según avanzan sus episodios. ¿En qué líos se va a meter el codicioso abogado César Beltrán?

La serie Marbella. Expediente Judicial sorprende de nuevo por su visión cruda a través de esta ficción de lo que ocurre en la Costa del Sol y en sus juzgados. Esta segunda temporada ha sido creada por Dani de la Torre, que también la dirige junto con Oskar Santos, y Alberto Marini. En la producción ejecutiva ha contado con Fran Araújo, Ignacio Corrales, Pepe Ripoll, Dani de la Torre, Alberto Marini, Arturo Lezcano y Nacho Carretero. El protagonista vuelve a ser el actor Hugo Silva, pero en esta ocasión está acompañado por los actores Natalia de Molina, Elvira Mínguez, Manuela Calle, Fernando Cayo, Ignacio Mateos y Juanlu González, entre otros.

La segunda temporada de la serie es una buena opción para los que estén buscando una ficción española de acción y suspense en la que se reflejen algunos de los problemas que han surgido en los últimos años en la Costa del Sol como el narcotráfico a gran escala, la violencia contra los cuerpos de seguridad y la falta de medio de la policía y de los juzgados.

¿Qué pasa en la serie Marbella. Expediente Judicial?

El protagonista de este thriller es el abogado César Beltrán, papel que vuelve a interpretar el actor Hugo Silva, que en esta nueva entrega ya no está intentando ascender, porque ahora ya se encuentra en lo más alto del entramado de poder de la Costa del Sol. César Beltrán está defendiendo a una poderosa familia de traficantes y parece que va a disfrutar de cierta estabilidad durante un tiempo.

Todo se complica para César cuando se cruza en su camino Carmen Leal, la nueva fiscal antidroga. Esta mujer está convencida de que para acabar con las mafias internacionales no sirve de nada perseguir solo las narcolanchas, sino que hay que desmantelar el escudo legal de los criminales. La nueva fiscal antidroga ha decidido perseguir a los tres abogados que protegen a estos criminales en los tribunales y César es uno de ellos.

En esta nueva temporada la acción de la serie no se centra solo en las fiestas, el lujo y las luchas entre bandas de la primera entrega, sino en la frustración policial y su falta de recursos y la de los juzgados para lograr sus objetivos. Para muchos seguidores esta nueva temporada se parece más a otras series como La Unidad o The Wire.

El reparto de esta nueva temporada

El actor Hugo Silva vuelve a interpretar el papel del polémico abogado penalista César Beltrán en Marbella. Expediente Judicial y en esta ocasión se convierte en el objetivo de la implacable fiscal antidroga Carmen Leal, papel que interpreta la actriz Natalia de Molina.

En el reparto de esta serie están los actores Ana Isabelle como Katy, que interpreta el papel de la compañera de César, Elvira Mínguez a Marta Codes, una de las juezas que se enfrenta al narcotráfico, Fernando Cayo a Esteban Setién, el impotente comisario que intenta poner orden en la zona Manuela Calle a la abogada Alexandra «Alex», Ignacio Mateos a Arturo, uno de los miembros del equipo de asesores que ayuda a César a encontrar los vacíos legales para sus clientes y Juanlu González a Nacho, un agente policial que trabaja en las operaciones contra las bandas internacionales de la costa.

También en el reparto están los actores Paco Tous como Alberto, el padre de la fiscal Carmen Leal, Nieve de Medina como Aurelia, la madre y Khalid El Paisano como el capo Yassim. En esta segunda temporada de la serie hace un cameo el periodista Nacho Carretero que interpreta el papel de un nuevo jefe de la Mocro Mafia.

Marbella. Expediente Judicial es una serie perfecta para los que quieran ver una ficción que ha contado con una sólida investigación basada en los reportajes de Nacho Carretero y Arturo Lezcano sobre cómo funcionan las mafias en la Costa del Sol. Además, el actor Hugo Silva hace un papelón encarnando a este abogado sin escrúpulos que se aprovecha del vacío legal con el que actúan estas mafias para enriquecerse y vivir sin problemas en Marbella. Una serie que merece la pena ver, las dos temporadas, y que seguro os va a sorprender.