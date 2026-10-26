La AEMET anticipa un cambio radical en el tiempo en España: estabilidad, nieblas y temperaturas de hasta 28 grados

España afronta el comienzo de la semana con un panorama meteorológico marcado por la estabilidad atmosférica y unas temperaturas más propias de un ambiente suave que de los últimos días de octubre. La previsión de la AEMET apunta a cielos poco nubosos en numerosas comunidades, nieblas durante las primeras horas y máximas que podrían acercarse a los 28 grados en Andalucía. Sin embargo, no todo el país disfrutará del mismo tiempo, ya que Canarias será la principal excepción, con nubosidad y precipitaciones en algunas zonas.

El anticiclón gana protagonismo

La situación meteorológica estará marcada por el predominio de las altas presiones en buena parte de la península y Baleares. Este escenario favorecerá la ausencia de precipitaciones en numerosas regiones y permitirá disfrutar de amplios ratos de sol, especialmente durante las horas centrales del día.

Según las previsiones meteorológicas consultadas, la estabilidad será especialmente visible en el centro, el sur y el este peninsular. No obstante, la presencia de nubes altas o bajas podrá variar de una comunidad a otra, por lo que no todas las localidades tendrán cielos completamente despejados.

Las nieblas marcarán las primeras horas

Aunque las tardes serán relativamente agradables, el comienzo de la jornada estará condicionado por las temperaturas más frescas y la posible aparición de bancos de niebla. Estas condiciones serán especialmente relevantes en los valles fluviales y las zonas llanas del interior, donde la visibilidad podría reducirse durante las primeras horas.

En Madrid, la previsión de la AEMET contempla temperaturas de entre 10 y 23 grados, con nubes altas y sin precipitaciones. Por ello, la diferencia entre las primeras horas de la mañana y el ambiente de la tarde será uno de los aspectos más destacados de la jornada en la capital.

Andalucía rozará los 28 grados

El ambiente más cálido se espera en el sur peninsular. En Andalucía, algunas localidades del valle del Guadalquivir podrían alcanzar los 27 o 28 grados, mientras que otras zonas disfrutarán de máximas más moderadas. Este contraste entre las temperaturas frescas del amanecer y el calor de las horas centrales será característico de la jornada.

En el Mediterráneo también predominará un ambiente relativamente estable, con máximas que rondarán los 24-26 grados en algunos puntos de la costa levantina. En Baleares se esperan intervalos nubosos, aunque la previsión consultada no apunta a precipitaciones generalizadas.

Canarias, la excepción a la estabilidad

El archipiélago canario presentará un panorama diferente al de la mayor parte del territorio peninsular. La nubosidad tendrá más protagonismo en las islas, especialmente en las vertientes septentrionales de las zonas montañosas, donde podrían registrarse precipitaciones.