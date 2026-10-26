Pocos españoles lo saben pero a Pedro Sánchez le tocó la Lotería de Navidad y esto fue lo que se llevó

La Lotería de Navidad es más que un simple sorteo; es una tradición profundamente arraigada que cada 22 de diciembre envuelve a millones de personas en un ambiente de ilusión y esperanza. Desde hace más de dos siglos, este evento marca el inicio de las fiestas navideñas en España, congregando a familias, amigos y compañeros de trabajo alrededor de décimos compartidos y sueños comunes. La expectación por el Gordo, el premio más deseado con 4 millones de euros por serie, convierte este día en un acontecimiento único, seguido con atención desde primera hora de la mañana por todos, incluyendo a los famosos y celebridades que también tienen sus décimos y de hecho, incluso el Presidente del Gobierno participa del Sorteo de Navidad y hasta fue ganador un año.

Lo que distingue a este sorteo es su capacidad para llegar a todos los rincones del país y a personas de todo tipo, desde ciudadanos anónimos hasta figuras públicas como políticos y famosos, quienes también comparten la costumbre de probar suerte. En ocasiones, las anécdotas protagonizadas por personajes conocidos captan la atención mediática, añadiendo un toque de curiosidad al evento. En este contexto, el caso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se convirtió en una de las historias más comentadas de 2022. Ese año, Sánchez confesó haber resultado afortunado en la Lotería de Navidad, al llevarse un modesto premio con los décimos que adquirió. Pero ¿cuánto dinero ganó exactamente? ¿Qué números jugaba? Estas preguntas despertaron el interés de muchos, generando una inesperada conexión entre la política y la suerte.

La participación de figuras públicas en este icónico sorteo plantea, además, cuestiones interesantes sobre las normas que regulan quiénes pueden o no pueden jugar. Aunque es completamente legal que políticos como Pedro Sánchez compren décimos y participen, existen restricciones específicas para ciertos colectivos que, por su relación directa con la organización del sorteo, tienen prohibido hacerlo. Este marco legal busca garantizar la transparencia y la integridad de un evento que reparte cada año miles de premios, desde los más pequeños hasta el ansiado Gordo. A lo largo del artículo, exploraremos estas reglas, además de detallar cómo la fortuna visitó al líder socialista el año pasado, convirtiendo su experiencia en una curiosa historia que muchos aún recuerdan.

Pedro Sánchez ganó la Lotería de Navidad y esto fue lo que se llevó

La Lotería de Navidad es, sin duda, uno de los acontecimientos más esperados y celebrados del año en España, que une a los ciudadanos en torno a un sueño común: el de ser tocados por la suerte y la fortuna. Y una de esas personas es de sobras conocida y el año pasado pudo llevarse un pequeño «pellizco» gracias a los reintegros, y a la famosa «pedrea» considerada por muchos como un premio «de consolación» y que se corresponde con el conjunto de premios menores que resultan tras celebrarse el Sorteo de Navidad.

Fue el 22 de diciembre de 2022, cuando entre los españoles que participaron en el sorteo de la Lotería de Navidad y que tuvieron la suerte de que les tocara algo, estaba el mencionado presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que obtuvo 320 euros con tres décimos que jugaba.

Según reveló el propio Sánchez a los periodistas que se encontraban en el Congreso de los Diputados el día del Sorteo, dos de sus participaciones correspondían al número de Ferraz, la sede del PSOE,con las que ganó 200 euros y otra era de la oficina de Prospectiva y Estrategia de País a Largo Plazo de España, encargada de diseñar la hoja de ruta del país a medio y largo plazo. Con esta participación ganó 100 euros.

Aunque el premio no fue muy cuantioso, el líder socialista compartió la noticia con los periodistas con una sonrisa y un gesto de satisfacción. No era para menos, ya que se trataba de la primera vez que le tocaba algo en la Lotería de Navidad, un sorteo que reparte cada año miles de millones de euros entre los españoles.

Sin embargo, el hecho de que le toque la Lotería al Presidente o a otros políticos hace que muchos se pregunten si está permitido que participen en el Sorteo de Lotería más esperado de todos y lo cierto es que sí, a pesar de que también hay restricciones para algunas personas que bajo ninguna de las maneras pueden jugar al Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad.

Quiénes no pueden jugar al Sorteo de Navidad

Tal y como Ley 13/2011 de Regulación del Juego, que regula la participación en los juegos de azar, los menores de 18 años no pueden jugar a la Lotería de Navidad, o de hecho, adquirir cualquier décimo o papeleta de ninguno de los sorteos de lotería que se celebran, pero además, existen otras personas que tampoco pueden participar. En concreto: