Quedan todavía meses para que llegue la Navidad, pero basta entrar en cualquier administración de Lotería de España para comprobar como ya se promocionan, y se venden, los décimos del sorteo del 22 de diciembre. De hecho, seguro que muchos habrán aprovechado las vacaciones de verano para comprar un número en el lugar donde pasaron unos días. Y sabemos que cada décimo tiene un coste de 20 euros, pero ¿Cómo se reparte eso una vez recaudado?, ¿Cuánto gana la administración de lotería de comisión por cada décimo de la Lotería de Navidad?

Para los loteros, estos meses suponen uno de los momentos más importantes del año. La Lotería de Navidad mueve millones de euros y algunas administraciones llegan a vender cantidades enormes de décimos. Sin embargo, el dinero que se queda el establecimiento por cada uno puede resultar bastante más bajo de lo que muchos imaginan. De hecho, los 20 euros que pagamos no son son para la administración, sino que en realidad, el punto de venta recibe una comisión fijada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

¿Cuánto gana la administración de lotería de comisión por cada décimo de la Lotería de Navidad?

La cantidad que gana la administración de lotería por cada décimo, es la misma independientemente del número que elija el cliente. Por cada décimo de 20 euros vendido, la administración obtiene un 4,5%, que traducido a dinero se corresponde con 0,90 euros de comisión. De este modo, podemos hacernos una idea del volumen de ventas que deben tener para poder generar un beneficio real. Por ejemplo, si una administración vende 1.000 décimos, habrá comercializado 20.000 euros en Lotería de Navidad y su comisión por esas ventas será de 900 euros, pero si consigue vender 10.000 décimos, la cifra asciende a 9.000 euros.

La clave está, por tanto, en el volumen de modo que las administraciones que cada Navidad reciben largas colas de clientes pueden conseguir ingresos importantes porque venden una cantidad enorme de números, no porque tengan una comisión diferente a la del resto. Además, haber repartido un premio importante no modifica lo que se cobra por la venta.

Si uno de los décimos resulta agraciado con el Gordo, la administración que lo vendió habrá recibido los mismos 90 céntimos que habría obtenido si ese número no hubiese conseguido ningún premio. Eso sí, repartir un premio importante puede tener otro efecto muy valioso para el negocio: publicidad. Una administración conocida por haber vendido el Gordo o alguno de los grandes premios puede atraer a más clientes en campañas posteriores.

La Lotería de Navidad deja menos comisión que otros sorteos

Hay una peculiaridad que llama especialmente la atención. La Lotería de Navidad es uno de los grandes acontecimientos del año para las administraciones, pero su porcentaje de comisión es inferior al de otros sorteos de Lotería Nacional. Mientras que por los décimos de Navidad se aplica un 4,5%, en otros sorteos de Lotería Nacional la comisión puede alcanzar el 6%. Por ejemplo, con un décimo de 20 euros y una comisión del 6%, el punto de venta recibiría 1,20 euros, es decir, 30 céntimos más que lo que se lleva con cada décimo de Navidad.

No es una cuestión nueva para los loteros. El sector lleva años reclamando una mejora de las condiciones y que la comisión de la Lotería de Navidad alcance el 6%, aunque la actual remuneración del 4,5% ya supuso una subida respecto al 4% que se aplicaba anteriormente.

Las administraciones también cobran por pagar premios

Ahora ya sabemos cuánto se lleva la administración de cada décimo de lotería que vende, pero esta no es la única vía por la que los puntos de venta reciben una remuneración de SELAE ya que también existe una comisión relacionada con el pago de determinados premios que pueden abonarse en las administraciones. En este caso, el porcentaje establecido es del 2,5% sobre las cantidades pagadas hasta el umbral anual fijado por SELAE. Una vez superado ese límite, la comisión sobre las cantidades adicionales se reduce al 1,25%.

Esto significa que una administración puede obtener ingresos por pagar un premio aunque el décimo no se comprara allí. Los jugadores no están obligados a regresar al establecimiento donde adquirieron el décimo para cobrar aquellos premios cuyo importe permite el pago en un punto de venta. Pueden hacerlo en cualquiera de los establecimientos autorizados.

Cuánto puede ganar una administración en Navidad

No existe una cantidad única que permita saber cuánto gana un lotero durante la campaña navideña. Dependerá principalmente de cuántos décimos consiga vender. Lo que sí se puede calcular fácilmente es el ingreso por unidad, es decir, los 90 céntimos de comisión y a partir de ahí, las cuentas dependen del volumen. Mil décimos suponen 900 euros en comisiones; 10.000, unos 9.000 euros; y 100.000 décimos elevarían esa cantidad hasta los 90.000 euros.

Por eso, detrás de las largas colas que cada año aparecen frente a algunas administraciones hay algo más que la búsqueda de un número concreto. Para el lotero, cada décimo cuenta. Y aunque vender el Gordo no haga que esos 90 céntimos se conviertan automáticamente en una cantidad mayor, repartir un gran premio puede conseguir algo fundamental de cara al siguiente año: que muchos más clientes quieran comprar allí su próximo décimo.