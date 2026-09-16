La Reserva Federal ha subido los tipos de interés en 25 puntos básicos, hasta el intervalo del 3,75%-4%, en un movimiento que los analistas ya descontaban y que consideran el posible inicio de un nuevo ciclo de endurecimiento monetario.

Ahora, la atención se centra en la posibilidad de nuevas subidas en octubre y diciembre y en cuánto tiempo podrían mantenerse los tipos en niveles elevados.

En esta línea, los analistas consideran que las crecientes presiones inflacionistas están impulsando a los bancos centrales a actuar. Según los datos, los mercados anticipan un ciclo de endurecimiento monetario a nivel mundial durante los próximos 12 meses, con al menos tres o cuatro subidas en las principales regiones, excepto en Suiza.

Entre los factores que están alimentando las presiones sobre los precios, los expertos señalan el aumento de los costes energéticos y de los alimentos. El encarecimiento del petróleo, la situación geopolítica y las perturbaciones en las materias primas agrícolas están contribuyendo, según los análisis, a mantener la inflación en niveles elevados.

Foco puesto en la inteligencia artificial

El mercado también destaca la resistencia de la economía estadounidense, apoyada tanto por el ciclo de inversión relacionado con la inteligencia artificial como por unas cifras de consumo estables. En este contexto de crecimiento resistente y mayores costes energéticos y alimentarios, considera que los bancos centrales tienen margen para mantener una política monetaria restrictiva.

La subida de la Fed se produce además en un escenario en el que la inflación subyacente no ha mostrado un deterioro especialmente acusado en algunas de sus medidas. Algunas métricas alternativas, como la inflación recortada, la mediana o los precios más rígidos, han continuado mostrando cierta moderación. Sin embargo, los analistas apuntan a que la persistencia de determinados componentes de la inflación, junto con el repunte energético, mantiene la presión sobre el banco central.

El endurecimiento monetario también plantea riesgos para los mercados. Una nueva subida de las rentabilidades de la deuda podría aumentar la presión sobre los activos de renta fija de mayor riesgo y afectar a las carteras de crédito privado de las aseguradoras controladas total o parcialmente por firmas de capital riesgo.

En el mercado de renta variable, los analistas señalan que una primera subida de tipos no implica necesariamente una caída inmediata de las bolsas. Sin embargo, el escenario de tipos elevados durante más tiempo puede adquirir especial relevancia para las valoraciones y para la financiación de las empresas, especialmente en un contexto en el que la inversión en inteligencia artificial sostiene un ciclo de fuerte gasto en centros de datos, chips y redes eléctricas.

Qué esperar de cara al futuro

La cuestión que queda abierta tras la subida de 25 puntos básicos es, por tanto, si este movimiento será puntual o el primero de una nueva secuencia de endurecimiento monetario. La historia reciente muestra que, cuando la Fed considera que los tipos están por debajo del nivel necesario para contener la inflación, no suele limitarse a un único ajuste, aunque existen excepciones como la de 1997.

Para los mercados, el foco pasa ahora de la decisión ya adoptada a la trayectoria de los tipos durante los próximos meses. El escenario de mayor presión sería el de tipos elevados, inflación persistente y una decepción en las expectativas de beneficios vinculadas a la inteligencia artificial.