¿Cuánto te quitan de la nómina por hacer huelga general el 11 de noviembre? Esto es lo que perderás

La huelga general del 11 de noviembre ya tiene fecha y muchos trabajadores se preguntan cuánto dinero perderán si deciden secundarla. CCOO y UGT han acordado convocar un paro de 24 horas en toda España relacionado con la situación de la vivienda y los salarios, después de las movilizaciones de las últimas semanas. Pero, además del debate sobre las reivindicaciones, existe una cuestión práctica que afecta directamente al bolsillo, ya que ¿cuánto descuentan de la nómina por hacer huelga?

El salario que se pierde

La respuesta depende de las condiciones concretas de cada trabajador, pero la regla general está clara. El artículo 6 del Real Decreto-ley 17/1977 establece que durante una huelga el contrato queda suspendido y el trabajador no tiene derecho al salario correspondiente al periodo en el que no presta servicios. Por tanto, apoyar e ir las 24 horas del 11 de noviembre supondrá una reducción de la nómina.

El descuento no consiste necesariamente en coger el sueldo mensual y dividirlo simplemente entre 30. En el cálculo pueden entrar el salario correspondiente al día no trabajado y las partes proporcionales de determinados conceptos retributivos. La cantidad final dependerá, entre otros factores, de la jornada, la estructura salarial y el convenio colectivo aplicable. Por eso, dos personas con salarios mensuales similares pueden no tener exactamente el mismo descuento.

¿También descuentan las pagas extra?

Sí, la huelga puede afectar también a la parte proporcional de las pagas extraordinarias. Al no existir prestación laboral durante ese periodo, determinados conceptos vinculados al tiempo trabajado pueden reducirse proporcionalmente. La aplicación concreta puede variar según cómo estén estructuradas las pagas y las condiciones laborales del trabajador.

Por ejemplo, una persona que cobre 1.500 euros mensuales no debe pensar automáticamente que perderá exactamente 50 euros por una jornada de huelga. El cálculo real puede incluir diferentes conceptos y dependerá de cómo esté configurada su nómina. Por eso, para conocer la cantidad exacta, es necesario revisar el salario y las condiciones concretas del contrato.

También afecta a la cotización

Hacer huelga no significa causar una baja voluntaria en la empresa. El trabajador conserva su relación laboral, pero durante el paro permanece en una situación de alta especial en la Seguridad Social y se suspende la obligación de cotizar durante ese periodo. Así lo establece la normativa laboral y de seguridad social.

En el caso de los empleados públicos, la normativa también contempla una deducción proporcional de haberes por el tiempo no trabajado, pero establece expresamente que esta deducción no tiene carácter sancionador.

No pueden despedirte por hacer huelga

Por lo tanto, quien decida apoyar e ir a la huelga general del miércoles 11 de noviembre debe tener en cuenta principalmente el descuento económico correspondiente al tiempo no trabajado y el efecto sobre la cotización de esa jornada. La cifra exacta dependerá de cada nómina, por lo que no existe un descuento único aplicable a todos los trabajadores.