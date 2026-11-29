Participación elecciones generales 29-N: Cuales fueron las elecciones con mayor participación y cuales fueron las que tuvieron más abstención
Las elecciones de 28 de octubre de 1982 y las de el 10 de noviembre de 2019 han marcado historia en la democracia española
Cómo van las Elecciones generales 29-N, en directo: últimas encuestas, cómo van las elecciones, recuento de votos, cuándo empieza el escrutinio, resultado en tiempo real, a qué hora cierran los colegios, primeros sondeos, datos de participación, quién va ganando las elecciones en España y a qué hora se conocen los resultados y última hora de Feijóo, Sánchez, Abascal, Rufián y Colau en vivo
Feijóo, recibido con gritos de «¡Presidente, presidente!» a su llegada al colegio, pide «votar sin miedo y con memoria»
Llegando al final de la jornada electoral, la participación registrada llega al 68,15% del electorado, superando en más de 15 puntos a la participación de las elecciones del 23 de julio de 2023. Hace tres años, a esta misma hora, la participación registrada era de un total de 53,13% del censo. La diferencia entre ambas elecciones supone casi 4 millones más de votantes en esta ocasión. España podría vivir un récord histórico de participación, llegando a superar las elecciones de 1982, las cuales ganó el PSOE, liderado por Felipe González.
Cuáles fueron las elecciones con mayor participación
El 28 de octubre de 1982, el Partido Socialista ganó las elecciones generales con una histórica mayoría absoluta con 202 escaños. Con un 79,97% de participación, han sido las elecciones con más votantes en la historia de la democracia española.
En estas elecciones, la ciudadanía percibió que estaba en juego la consolidación definitiva de la democracia y el primer cambio real después del franquismo. El 23-F (1981), el deseo de cambio, la descomposición del gobierno (UCD) y la fuerte polarización y voto util fueron los que animaron a los ciudadanos a votar.
Cuáles fueron las que tuvieron más abstención
Las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019 (10-N) registraron la mayor abstención de la historia democrática española, alcanzando el 33,77% del censo electoral (12.493.664 personas que no acudieron a votar de un censo total de 37.001.379 electores).
Los avances ya anticipaban el desinterés; a las 14:00 horas había votado el 37,92% y a las 18:00 horas el 56,8% (casi cuatro puntos menos que en abril).
Estas elecciones fueron marcadas por la repetición electoral a los 7 meses de unas elecciones previas. Cerca de dos millones de electores que sí habían participado en abril decidieron quedarse en casa en noviembre.
Participación en todas las elecciones de España
- 15 de junio de 1977: 78,83% de participación (21,17% de abstención) – Ganó UCD.
- 1 de marzo de 1979: 68,04% de participación (31,96% de abstención) – Ganó UCD.
- 28 de octubre de 1982: 79,97% de participación (20,03% de abstención) – Ganó PSOE (récord histórico de participación).
- 22 de junio de 1986: 70,49% de participación (29,51% de abstención) – Ganó PSOE.
- 29 de octubre de 1989: 69,74% de participación (30,26% de abstención) – Ganó PSOE.
- 6 de junio de 1993: 76,44% de participación (23,56% de abstención) – Ganó PSOE.
- 3 de marzo de 1996: 77,38% de participación (22,62% de abstención) – Ganó PP.
- 12 de marzo de 2000: 68,71% de participación (31,29% de abstención) – Ganó PP.
- 14 de marzo de 2004: 75,66% de participación (24,34% de abstención) – Ganó PSOE.
- 9 de marzo de 2008: 73,85% de participación (26,15% de abstención) – Ganó PSOE.
- 20 de noviembre de 2011: 68,94% de participación (31,06% de abstención) – Ganó PP.
- 20 de diciembre de 2015: 69,67% de participación (30,33% de abstención) – Ganó PP.
- 26 de junio de 2016: 66,48% de participación (33,52% de abstención) – Ganó PP.
- 28 de abril de 2019: 71,76% de participación (28,24% de abstención) – Ganó PSOE.
- 10 de noviembre de 2019: 66,23% de participación (33,77% de abstención) – Ganó PSOE (récord histórico de abstención).
- 23 de julio de 2023: 66,59% de participación (33,41% de abstención) – Ganó PP.