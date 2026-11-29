Llegando al final de la jornada electoral, la participación registrada llega al 68,15% del electorado, superando en más de 15 puntos a la participación de las elecciones del 23 de julio de 2023. Hace tres años, a esta misma hora, la participación registrada era de un total de 53,13% del censo. La diferencia entre ambas elecciones supone casi 4 millones más de votantes en esta ocasión. España podría vivir un récord histórico de participación, llegando a superar las elecciones de 1982, las cuales ganó el PSOE, liderado por Felipe González.

Cuáles fueron las elecciones con mayor participación

El 28 de octubre de 1982, el Partido Socialista ganó las elecciones generales con una histórica mayoría absoluta con 202 escaños. Con un 79,97% de participación, han sido las elecciones con más votantes en la historia de la democracia española.

En estas elecciones, la ciudadanía percibió que estaba en juego la consolidación definitiva de la democracia y el primer cambio real después del franquismo. El 23-F (1981), el deseo de cambio, la descomposición del gobierno (UCD) y la fuerte polarización y voto util fueron los que animaron a los ciudadanos a votar.

Cuáles fueron las que tuvieron más abstención

Las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019 (10-N) registraron la mayor abstención de la historia democrática española, alcanzando el 33,77% del censo electoral (12.493.664 personas que no acudieron a votar de un censo total de 37.001.379 electores).

Los avances ya anticipaban el desinterés; a las 14:00 horas había votado el 37,92% y a las 18:00 horas el 56,8% (casi cuatro puntos menos que en abril).

Estas elecciones fueron marcadas por la repetición electoral a los 7 meses de unas elecciones previas. Cerca de dos millones de electores que sí habían participado en abril decidieron quedarse en casa en noviembre.

Participación en todas las elecciones de España