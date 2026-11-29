Las elecciones generales de 1993 se celebraron el domingo 6 de junio de 1993 y las ganó el PSOE de Felipe González, que revalidó su victoria por cuarta vez consecutiva, pero perdió la mayoría absoluta que tenía desde 1982. El PP de José María Aznar creció con fuerza y se quedó a solo 18 escaños, en unos comicios muy competitivos y con una participación del 76,43%, una de las más altas de la democracia hasta entonces.

Cuándo fueron las elecciones generales de 1993 y por qué se convocaron

El presidente del Gobierno, Felipe González, anunció el 12 de abril de 1993 la disolución de las Cortes y adelantó las elecciones al 6 de junio, cuatro meses antes de lo previsto. La convocatoria llegó en un momento de recesión económica y de tensiones internas en el PSOE entre guerristas y renovadores, mientras el PP, con el liderazgo de Aznar reforzado, se presentaba como alternativa. Los analistas consideran que fueron las elecciones más competitivas hasta ese momento.

Resultados de las elecciones generales de 1993: escaños y votos por partido

Con el 100% escrutado, estos fueron los resultados en el Congreso de los Diputados, donde la mayoría absoluta estaba en 176 de 350 escaños:

PSOE: 159 escaños y 9.150.083 votos (39,10%).

159 escaños y 9.150.083 votos (39,10%). PP: 141 escaños y 8.201.463 votos (35,05%), frente al 25,97% de 1989.

141 escaños y 8.201.463 votos (35,05%), frente al 25,97% de 1989. IU: 18 escaños y 2.253.722 votos (9,63%).

18 escaños y 2.253.722 votos (9,63%). CiU: 17 escaños.

17 escaños. PNV: 5 escaños.

5 escaños. Coalición Canaria: 4 escaños.

4 escaños. HB: 2 escaños.

2 escaños. ERC, PAR, EA y Unió Valenciana: 1 escaño cada uno.

El PSOE bajó del 39,88% de 1989 al 39,10%, y el CDS se hundió del 7,95% al 1,77%, lo que benefició al PP.

Participación en las elecciones de 1993: una de las más altas de la democracia

Votaron más de 23,7 millones de personas, una participación del 76,43%, con 7.312.754 abstenciones. Hasta ese momento, solo las elecciones de 1977 (78,83%) y 1982 (79,97%) habían registrado más participación. Los comicios de 1993 han vuelto a mencionarse este 29N: según Demócrata, el primer avance de participación de las 14:00 horas ha superado el récord a esa hora, que databa de 1993.

Los primeros debates cara a cara en televisión: González contra Aznar

La campaña de 1993 pasó a la historia por los primeros debates electorales en televisión en horario de máxima audiencia. Felipe González y José María Aznar se enfrentaron en dos citas: el 24 de mayo en Antena 3, moderado por Manuel Campo Vidal, y el 31 de mayo en Telecinco, con Luis Mariñas, que siguieron millones de espectadores. Según los análisis, el PP quedó por debajo de lo que vaticinaban los sondeos, algo que se atribuyó a que González se había impuesto en el segundo debate.

Qué pasó después de las elecciones de 1993

Sin mayoría absoluta, González necesitó apoyos parlamentarios y fue investido de nuevo presidente con el respaldo de CiU y del PNV. La legislatura fue breve: en las elecciones de 1996, el PP de Aznar ganó con 156 escaños y el PSOE obtuvo 141, y Aznar llegó a la presidencia.