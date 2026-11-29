La asistencia a las urnas de los ceutíes registra a las 14:00 horas de este domingo electoral un récord histórico. Nunca en democracia había votado en Ceuta el 38,40% de la población. La participación que más se acerca es la que se registró en los primeros comicios, los de 1982, donde a media jornada había votado ya un 36,10%.

Según los primeros datos oficiales, a las 14:00 horas había votado el 38,97 % del censo electoral, frente al 27,44 % contabilizado a la misma hora en los anteriores comicios de 2023.

La diferencia supone un incremento de 11,53%, un dato que sitúa la participación de esta convocatoria muy por encima de la registrada hace algo más de tres años.