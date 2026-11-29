Ceuta bate su récord histórico de participación tras la invasión: a las 14:00 horas ya ha votado el 38,4%
La asistencia a las urnas de los ceutíes registra a las 14:00 horas de este domingo electoral un récord histórico. Nunca en democracia había votado en Ceuta el 38,40% de la población. La participación que más se acerca es la que se registró en los primeros comicios, los de 1982, donde a media jornada había votado ya un 36,10%.
Según los primeros datos oficiales, a las 14:00 horas había votado el 38,97 % del censo electoral, frente al 27,44 % contabilizado a la misma hora en los anteriores comicios de 2023.
La diferencia supone un incremento de 11,53%, un dato que sitúa la participación de esta convocatoria muy por encima de la registrada hace algo más de tres años.
|Año
|Convocatoria
|Participación en Ceuta (14:00 h)
|Media nacional (14:00 h)
|1982
|28 de octubre
|36,10 %
|39,80 %
|1986
|22 de junio
|28,50 %
|40,90 %
|1989
|29 de octubre
|25,40 %
|35,80 %
|1993
|6 de junio
|31,20 %
|41,80 %
|1996
|3 de marzo
|30,80 %
|40,10 %
|2000
|12 de marzo
|26,40 %
|36,50 %
|2004
|14 de marzo
|31,50 %
|41,00 %
|2008
|9 de marzo
|30,15 %
|40,50 %
|2011
|20 de noviembre
|23,95 % (mínimo histórico)
|37,90 %
|2015
|20 de diciembre
|25,08 %
|37,00 %
|2016
|26 de junio
|24,78 %
|36,90 %
|2019 (I)
|28 de abril
|30,47 %
|41,50 %
|2019 (II)
|10 de noviembre
|27,27 %
|37,90 %
|2023
2026
|23 de julio
29 de noviembre
|27,44 %
38,40% (máximo histórico)
|40,48 %
45,75%