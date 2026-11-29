España e Italia, en directo: resultado de tenis, última hora marcador online y cómo va la final de la Copa Davis 2026
España se mide a Italia en la final de la Copa Davis con Alcaraz y Jódar en individuales
Se trata de la revancha de la final de 2025, donde los italianos vencieron al equipo liderado por David Ferrer
España busca ganar su primera Copa Davis desde 2019. Carlos Alcaraz y Rafa Jódar lideran al equipo en busca de la revancha contra Italia, quien se impuso a España en la edición de 2025. Sin Jannik Sinner en liza, la misión parece más sencilla para los chicos de David Ferrer, pero ni mucho menos hay que confiarse ante unos transalpinos que juegan en casa.
El equipo español ha apeado en esta Copa Davis a Austria en los cuartos de final y a Gran Bretaña en semifinales. Carlos Alcaraz, que jugará el individual, es el tenista más en forma del planeta tras haber ganado el pasado domingo las ATP Finals.
España busca su séptima Ensaladera de la historia en este duelo histórico contra una Italia que ha ganado las tres últimas ediciones de la Copa Davis. Así las cosas, España jugará la final de la Copa Davis con esta configuración.
Rafa Jódar y Carlos Alcaraz para los puntos individuales y Marcel Granollers junto a Pedro Martínez para el dobles si fuera necesario. Jódar se enfrentará a Musetti, mientras que Alcaraz lo hará ante Cobolli, a quien derrotó la semana pasada en las ATP Finals. Italia arma para dobles a Vavassori y Berrettini, aunque ambas parajeas pueden ser modificadas después de los puntos individuales.
3-5
Tres de break para Jódar que suelta el brazo
El madrileño se destapa y tiene tres opciones clave para seguir metiendo presión, el tenista empieza a sacarle partido a las subidas a la red.
3-5
Jódar se agarra y pone el 5-3
Musetti tendrá que sudar para llevarse la primera manga, gran gestión del primer servicio por parte del madrileño.
2-5
Momento clave en el saque de Jódar, 30-30
El madrileño firma un gran primer servicio y le niega dos bolas de set al italiano.
2-5
Musetti no pierde ritmo y pone el 5-2
El juego de Jódar no descentra al italiano que consigue imponerse en su saque, pese a un resto espectacular del madrileño.
2-4
Jódar tira de garra y pone el 4-2
El banquillo de España celebra el juego del madrileño que estaba con todo en contra.
1-4
Jódar salva tres de break
El madrileño no se rinde y pone el 40-40 después de estar contra las cuerdas. Oportunidad de oro para el español que aún no da por muerto el primer set.
1-4
Musetti no cede
Se ha crecido ahora el italiano con su servicio. Momento muy complicado para Rafa Jódar, que no puede permitirse más fallos.
3-1
Break de Musetti a Jódar
El italiano aprovecha los errores de Jódar con el saque y da el primer golpe a España. Le toca remar a contracorriente ahora al madrileño.
2-1
Musetti de nuevo por delante
Musetti, con autoridad, vuelve a ganar a su saque y de nuevo se coloca por delante de Jódar en este primer partido de la final de la Davis.
1-1
Jódar defiende su saque
Partido que ha empezado muy igualado. Rafa Jódar empata el duelo defendiendo su saque.
1-0
Primero juego para Musetti con mucho sufrimiento
Juego larguísimo, el primero de la final de la Copa Davis en Bolonia. Se lo lleva Musetti defendiendo su saque con un Jódar fuerte en el resto.
Saca Musetti: comienza la final de la Davis
Arranca la final de la Copa Davis en Bolonia. Saca Musetti con toda la afición de su lado.
Jódar buscará el primer punto
Rafa Jódar defenderá a España en este primer partido individual contra Italia. La final a punto de comenzar.
Suena el himno en Bolonia
Muy respetuosa la afición italiana con el himno español. Ambientazo brutal en Bolonia. Vamos a vivir tres grandes partidos.
David Ferrer se despide
Pase lo que pase, la selección española de tenis cambiará de capitán tras este 2026. David Ferrer da un paso al lado y será a partir de ahora Marc López el encargado de dirigir al equipo español.
España quiere reconquistar la Davis
La selección española de tenis busca su séptima corona en el principal torneo de selecciones de la raqueta. Sigue en directo la retransmisión de los tres partidos de la final con Alcaraz y Jódar entre los elegidos.
4-5
Jódar rompe con doble falta de Musetti
El español perdonó los dos primeros intentos de break, pero un error no forzado del italiano le regala un break clave que le da opciones de pelear por la primera manga.