España busca ganar su primera Copa Davis desde 2019. Carlos Alcaraz y Rafa Jódar lideran al equipo en busca de la revancha contra Italia, quien se impuso a España en la edición de 2025. Sin Jannik Sinner en liza, la misión parece más sencilla para los chicos de David Ferrer, pero ni mucho menos hay que confiarse ante unos transalpinos que juegan en casa.

El equipo español ha apeado en esta Copa Davis a Austria en los cuartos de final y a Gran Bretaña en semifinales. Carlos Alcaraz, que jugará el individual, es el tenista más en forma del planeta tras haber ganado el pasado domingo las ATP Finals.

España busca su séptima Ensaladera de la historia en este duelo histórico contra una Italia que ha ganado las tres últimas ediciones de la Copa Davis. Así las cosas, España jugará la final de la Copa Davis con esta configuración.

Rafa Jódar y Carlos Alcaraz para los puntos individuales y Marcel Granollers junto a Pedro Martínez para el dobles si fuera necesario. Jódar se enfrentará a Musetti, mientras que Alcaraz lo hará ante Cobolli, a quien derrotó la semana pasada en las ATP Finals. Italia arma para dobles a Vavassori y Berrettini, aunque ambas parajeas pueden ser modificadas después de los puntos individuales.