Un objeto muy lejano bautizado como 2026 ED138 podría ser un planeta enano de entre 600 y 1.500 kilómetros de diámetro. Aparecía en fotografías astronómicas desde hace diez años sin que nadie reparase en él, y los astrónomos lo estudian ya como candidato a sumarse a la corta lista de mundos de este tipo en el sistema solar.

El hallazgo lo anunció el Observatorio Vera C. Rubin el 27 de octubre de 2026. Lo localizó el astrofísico Matthew Holman, del Centro de Astrofísica Harvard y Smithsonian, al revisar datos del telescopio con un código de búsqueda creado junto a su colega Kevin Napier.

¿Cómo se descubrió el candidato a planeta enano 2026 ED138?

Holman dio con él la tarde del 13 de octubre. Su primera reacción, contó, fue de «incredulidad emocionada». El código detectó primero diez observaciones en ocho noches y Mario Jurić, científico responsable del sistema solar en Rubin, de la Universidad de Washington, halló otras 20. En total, el telescopio lo vio 30 veces en 20 noches entre el 4 de marzo y el 11 de julio.

Según Earth News, Jurić lo califica como «el mayor objeto transneptuniano hallado en unos 20 años». Los sondeos anteriores lo pasaron por alto porque está muy al sur y cerca de las zonas abarrotadas del plano galáctico.

Con la órbita calculada, un servicio de búsqueda en archivos devolvió detecciones antiguas: figura en 45 exposiciones de la Cámara de Energía Oscura, en 14 noches, desde el 25 de febrero de 2016 hasta el 7 de abril de 2023.

Otro estudio, publicado el 2 de noviembre y aún sin revisión por pares, retrocede más: lo sitúa en 12 placas fotográficas de entre 1954 y 2000 y, de forma marginal, en una de 1937. Hoy está a unas 46 unidades astronómicas del Sol, unos 6.900 millones de kilómetros, mientras que Plutón promedia 39.

¿Qué tamaño tiene en realidad 2026 ED138?

Nadie lo ha medido. El diámetro se deduce del brillo del objeto y de un albedo supuesto, es decir, de la fracción de luz solar que refleja su superficie. El extremo superior del rango exige una superficie muy oscura, que refleje solo un 4 % de la luz, y los propios descubridores consideran más probable un diámetro de entre 612 y 968 kilómetros.

Plutón, Eris y Makemake, con superficies ricas en hielo de metano, reflejan entre un 60 y un 90 % de la luz, algo que se juzga menos probable aquí, aunque su composición sigue sin conocerse.

Para decidir entre ambos tamaños hace falta fotometría térmica o una ocultación estelar, cuando el objeto pasa delante de una estrella. El estudio de archivo prevé 15 ocultaciones entre 2027 y 2030, seis sobre tierra poblada, y apunta una posible rotación de 10,4 horas.

¿Por qué aún no es un planeta enano confirmado?

Según la definición de 2006 de la Unión Astronómica Internacional, un planeta enano orbita el Sol, no es un satélite, tiene gravedad suficiente para ser casi esférico y no ha despejado su órbita. Hoy reconoce cinco: Ceres, Plutón, Haumea, Makemake y Eris. «Si se confirma, ED138 se uniría a una familia muy pequeña de mundos», señala Holman.

Los cuerpos helados de este tamaño deberían ser redondos, afirma Rubin, aunque sus descubridores advierten de que no es seguro que este sea compacto y esférico. Un estudio de 2019 sobre un binario lejano sugiere que entre 400 y 1.000 kilómetros hay una transición: los menores siguen porosos y los mayores han colapsado sus huecos internos.