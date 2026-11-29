Las imágenes captadas por satélite han mostrado una gigantesca franja marrón que cruza el océano Atlántico y se extiende desde las costas de África occidental hasta el golfo de México. Se trata del Gran Cinturón de Sargazo del Atlántico, una enorme concentración de algas pardas que en 2025 alcanzó los 8.850 kilómetros de longitud, un dato que preocupa a la comunidad científica. Este fenómeno empezó a adquirir mayor protagonismo en 2011 y, desde entonces, su crecimiento ha sido constante. Ahora, un estudio realizado por investigadores de la Universidad Atlántica de Florida y publicado en la revista Harmful Algae, confirma la rápida expansión de estas algas, que anteriormente estaban concentradas en el mar de los Sargazos.

Los científicos atribuyen la situación al incremento de nitrógeno y fósforo en el agua, procedentes tanto de procesos naturales del océano como de la actividad humana, especialmente de la agricultura y los vertidos de aguas residuales. Aunque estas algas proporcionan refugio a numerosas especies marinas, su acumulación descontrolada representa un problema cuando llega a las zonas costeras. Al descomponerse, liberan sulfuro de hidrógeno, un gas tóxico que puede afectar a las playas, los arrecifes de coral y los ecosistemas marinos.

Preocupación por la mancha marrón que se extiende por el Atlántico

Las mediciones realizadas durante el mes de junio mostraron valores cercanos a los máximos históricos y situaron a 2026 como el segundo año con mayor presencia de sargazo desde que existen registros, sólo superado por 2025. El escenario es especialmente preocupante en el golfo de México, donde la acumulación llegó a unos cinco millones de toneladas métricas, prácticamente el doble del anterior récord registrado. Por su parte, el mar Caribe también presentó concentraciones extraordinariamente altas durante ese mismo periodo.

«El cinturón es un fenómeno que ocurre a escala de la cuenca oceánica y que puede tener efectos devastadores a escala local en todo el Caribe y el golfo, y las observaciones satelitales son el único método que permite captar ambas escalas a diario», dijo Brian Barnes, científico marino del Laboratorio de Oceanografía Óptica de USF. «El seguimiento que lleva a cabo nuestro laboratorio ayuda a las comunidades a conocer la extensión actual del sargazo y a prepararse para lo que está por venir».

La llegada de grandes cantidades de sargazo a tierra firme cambia rápidamente el aspecto de las zonas afectadas. Puede concentrarse en aguas poco profundas hasta formar capas gruesas sobre la arena, mientras que las algas que se hunden pueden asfixiar los corales y otros organismos marinos. En la costa, al descomponerse, libera sulfuro de hidrógeno y amoníaco, dos gases que pueden afectar a la salud cuando las personas permanecen expuestas durante periodos prolongados.

«Desde la aparición inicial del Gran Cinturón de Sargazo del Atlántico en 2011, la cantidad total de sargazo en el océano Atlántico ha aumentado sustancialmente, duplicándose con creces cada cinco años», declaró Chuanmin Hu, oceanógrafo óptico de la USF, en un comunicado de la NASA. «Las corrientes oceánicas y los vientos dan forma al cinturón de sargazo, el cual, a pesar de su distribución irregular, se extiende casi ininterrumpidamente desde África occidental hasta el golfo americano y mantiene una «anchura» bastante constante desde el Atlántico tropical occidental hacia el oeste».

Uno de los lugares más afectados por este fenómeno es Quintana Roo, en México, donde las autoridades medioambientales calculan que podrían llegar a las costas hasta 119.000 toneladas de sargazo antes de que finalice el año. Esta cifra superaría las 96.000 toneladas contabilizadas en 2025. Mientras los equipos de limpieza trabajan para retirar las algas acumuladas en las playas de la Riviera Maya, el problema sigue aumentando la presión sobre el sector turístico de la región. «La caída del turismo es sumamente grave», declaró a Reuters Eugenio Barbachano, concejal de Tulum, señalando al sargazo como la causa. «La temporada baja no sólo es baja, es crítica».

Seguimiento

Los satélites detectan la presencia de sargazo mediante la luz solar que reflejan estas algas. Gracias a su estructura vegetal y a sus pigmentos de clorofila, reflejan más radiación del infrarrojo cercano que el agua del océano. Los científicos localizan los píxeles en los que esta reflectancia supera los valores habituales del agua marina y utilizan la diferencia para calcular la densidad del sargazo, es decir, la proporción de superficie oceánica cubierta por las algas en cada píxel.

A partir de estos datos, los investigadores pueden calcular también la biomasa, que representa el peso total de sargazo presente en cada píxel. «Creo que puedo hablar en nombre de todos los miembros del proyecto, en el pasado y el presente, al expresar lo gratificante que es ver cómo se materializa la promesa de los avances de la misión PACE», dijo Jeremy Werdell, científico del proyecto PACE en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA. «OCI ha iniciado un verdadero renacimiento en el monitoreo de los ecosistemas acuáticos desde el espacio».