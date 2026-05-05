Éste es el país de África que tiene el español como lengua: es el único y muy pocos los saben

Guinea Ecuatorial es un pequeño país situado en África Central, en la región subsahariana, con una extensión aproximada de 28.000 km2. El país tiene una historia marcada por la colonización europea, primero portuguesa y posteriormente española, lo que dejó una profunda huella en su estructura social y, especialmente, en su lengua. Guinea Ecuatorial es actualmente el único país de África donde el español es lengua oficial, junto con el francés y el portugués.

El español es oficial desde la independencia en 1968, mientras que el francés se incorporó en 1984 y el portugués en 2007.Según datos del Instituto Cervantes, el 13,7 % de la población es hablante nativo o casi nativo del español, mientras que alrededor del 74 % lo domina correctamente. La población es mayoritariamente de origen africano y está compuesta por distintos grupos étnicos, como los fang, bubis, ndowés y bisios.

Guinea Ecuatorial, el único país de África donde se habla español

«El español se ha ido extendiendo de tal forma que hoy la mayoría de los ecuatoguineanos lo hablan con más o menos corrección: se calcula que aproximadamente el 87% de la población posee las competencias lingüísticas suficientes y necesarias para poder comunicarse. Es más, el español se ha convertido en la lengua más utilizada por los ecuatoguineanos tanto en el interior del país, entre los diferentes grupos étnicos de todas las capas sociales, como en el exterior.

Se está produciendo un fenómeno, que en términos lingüísticos se conoce como diglosia, consistente en que una de las lenguas goza de prestigio o privilegios sociales o políticos superiores a las otras. Así, mientras el español es la lengua oficial de la enseñanza y la administración, y el francés se va filtrando en el mundo de los negocios, las lenguas locales están perdiendo competencia como instrumento de expresión cultural y se circunscriben cada vez más al ámbito familiar.

La promoción de las lenguas autóctonas depende del establecimiento de una política lingüística explícita que reconozca su estatuto y las introduzca en el sistema educativo nacional como materia de enseñanza obligatoria, con todo el apoyo institucional, material, financiero y humano necesario. De no ser así, corren el riesgo de ir desapareciendo a medida que lo hagan las personas mayores», explica el Instituto Cervantes.

El territorio de Guinea Ecuatorial pasó a formar parte de la Corona española en virtud del Tratado de San Ildefonso, firmado en 1777, que puso fin al conflicto entre España y Portugal. La presencia española se mantuvo hasta el 12 de octubre de 1968, fecha en la que Guinea Ecuatorial alcanzó la independencia. Tras la independencia, durante la dictadura de Francisco Macías, el español fue perseguido, aunque se mantuvo su uso para la redacción de leyes y en las relaciones internacionales. Además, el español era la única lengua escrita, ya que las lenguas nativas (el bubi, el ndowé, el bisió y el bujeba) son de tradición oral. En la actualidad, el español está reconocido en la Constitución y lo habla aproximadamente el 90% de la población.

Características

Entre los rasgos que pueden encontrarse en las diferentes variedades del español ecuatoguineano se incluye, en primer lugar, la ausencia total del fonema vibrante múltiple «rr», lo que provoca que palabras como caro y carro sean homófonas. Asimismo, los fonemas /b, d, g/ se articulan como oclusivas en todos los contextos fonéticos, en lugar de realizarse como aproximantes, como ocurre en la mayoría de variedades del español.

Por otro lado, el fonema /d/ se pronuncia con frecuencia como vibrante simple [ɾ]. Del mismo modo, los fonemas /p, t, k/ pueden sonorizarse y transformarse en [b], [d] y [g], especialmente cuando van precedidos de una nasal. En relación con otros fenómenos, el fonema /ʎ/ tiende a debilitarse o desaparecer, dando lugar a formas como botea, y en términos generales el sistema es yeísta.

En cuanto a la fricativa /x/, esta puede variar entre una realización velar [x], propia de gran parte de España, y una aspiración [h], característica de áreas del Caribe o del sur peninsular. De forma similar, la /f/ puede articularse como bilabial [ɸ] o incluso aproximarse a [θ]. Además, se mantiene la distinción entre /θ/ (representada con «z» o «ce, ci») y /s/, como en el español septentrional peninsular: casa [kasa], caza [kaθa], aunque también se observa el seseo, donde ambas se realizan como /s/.

Éstas son algunas de las palabras más utilizadas en el único país de África donde se habla español: