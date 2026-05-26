Si el Gobierno dice que el Papa avala sus políticas, ¿qué dice el Vaticano?

Que el Gobierno iba a instrumentalizar la visita del Papa para tratar de trasladar la idea de que el Santo Padre avala sus políticas era una obviedad. Estaba cantado y OKDIARIO se ha venido pronunciando editorialmente sobre la indignidad que supone que el presidente del Gobierno, que ha llevado su laicismo al extremo de no asistir a los funerales religiosos por las víctimas del covid, la DANA o el accidente de Adamuz, se haya convertido ahora en más papista que el Papa y anunciado su presencia en la misa que León XIV celebrará en la Sagrada Familia de Barcelona. De todo eso no había duda.

La ministra portavoz, Elma Saiz, ha dicho que el Papa avala las políticas del Gobierno en vísperas del encuentro que Pedro Sánchez mantendrá con el Pontífice. Lo ha dicho sin inmutarse, como dando por hecho que el Vaticano comulga con el Ejecutivo. Ante esta situación y un pronunciamiento como el hecho por el Gobierno, es de esperar que el Vaticano se pronuncie. Si con toda claridad la ministra portavoz dice que el Papa avala las políticas de Sánchez, ¿es que no tiene nada que decir el Vaticano?

Habrá quien crea que lo que tiene que hacer la Santa Sede es no responder y mantener una posición de estricta neutralidad, pero el asunto es que ha sido el Gobierno de Pedro Sánchez el que, sin rubor alguno, se ha permitido decir que el líder espiritual de millones de católicos en España comulga con las políticas del Gobierno. Y eso ya son palabras mayores que deberían llevar al Vaticano a pronunciarse para evitar hacer bueno el dicho de quien calla, otorga.

Y no se trata de pedirle a la Santa Sede que desmienta lo afirmado por la ministra portavoz, sino de que utilice su habitual buen manejo de la diplomacia para zafarse de los obscenos intentos del Gobierno de España de meter al Papa en la guerra política.