La diputada valenciana Candela Anglés anuncia que disputará a Dancausa y Landáburu la presidencia de las NNGG del PP

La diputada autonómica valenciana, Candela Anglés, ha decidido presentar su candidatura para suceder a Bea Fanjul al frente de la organización juvenil. La carrera por liderar las Nuevas Generaciones del Partido Popular se convierte, por tanto, en una batalla a tres bandas. La parlamentaria lo ha anunciado a través de sus redes sociales, menos de 24 horas después de que la Junta Directiva Nacional convocara oficialmente el Congreso Nacional Extraordinario.

Su nombre había sonado con fuerza en las últimas semanas como posible alternativa a Dancausa. Es más, el candidato madrileño habría propuesto a Anglés un hueco en su eventual equipo si finalmente decidía no competir.

La diputada valenciana, licenciada en el doble grado de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas por la Universidad Rey Juan Carlos, tendrá que presentar su candidatura oficialmente antes de las 17:00 del 3 de junio, al igual que sus oponentes. Para poder hacerlo, deberán reunir al menos 250 avales de afiliados, de los cuales 140 deben proceder de un mínimo de siete comunidades autónomas distintas.

La ahora candidata habla cinco idiomas: castellano, valenciano, inglés, italiano y chino, y durante su etapa académica trabajó como docente de inglés en el Thompson English Centre. Sobre su trayectoria política, la actual diputada se incorporó como simpatizante al Partido Popular en 2016 y se afilió en 2018, recién cumplidos los 18 años. En 2019 concurrió a las elecciones municipales de su municipio natal, Càlig, en la provincia de Castellón, donde ejerce como portavoz del Grupo Popular.

Este movimiento de Anglés precipita a la organización a elecciones, aunque la vía de la lista unitaria estaba, en principio, descartada. La valenciana se presenta con un perfil técnico y territorial diferenciado, procedente de una comunidad clave para el PP como es la Comunidad Valenciana.

La campaña arrancará el 5 de junio y se extenderá hasta el 11 de ese mismo mes, aunque las fechas claves serán los días 10 y 11 de julio.

Landáburu también ha dado el paso hoy

El diputado murciano, muy cercano a López Miras, asegura en el mensaje que ha compartido en X que «damos este paso con humildad, responsabilidad y muchísimas ganas de sumar». Asegura que su candidatura se presenta «para construir unas NNGG más fuertes, más vivas, más territoriales y más unidas».

Su intención es que «cada afiliado cuente, los territorios sean protagonistas y donde una generación con ganas pueda dar la cara por España, por la libertad y por el futuro», ha escrito.

Landáburu, avalado por la dirección saliente liderada por Bea Fanjul, insiste en que «JUNTOS tenemos que contribuir a la victoria de Alberto Núñez Feijóo», porque «el PP es el partido de los jóvenes, de las oportunidades, del esfuerzo y de quienes quieren construir su futuro en España».

El ahora candidato a suceder a Fanjul sostiene que «vamos a ser puente de acceso de los jóvenes a un proyecto que nace al servicio de nuestro país», ha completado.