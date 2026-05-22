Batalla por las NNGG del PP: el paso adelante del ayusista Dancausa activa a los barones para lanzar una alternativa

La organización juvenil del PP, Nuevas Generaciones, se acerca poco a poco a una batalla por el control de la organización y Génova no se va a oponer; «está dispuesta» a que los militantes voten. El paso adelante de Ignacio Dancausa, al que califican de «pupilo de Ayuso», ha facilitado al resto de barones populares empezar a armar una candidatura alternativa encabezada por Antonio Landáburu.

El que es presidente de Nuevas Generaciones en Murcia, diputado autonómico y muy cercano a Bea Fanjul, es quien ha asumido los apoyos de quienes no quieren oír ni hablar de la vía madrileña. «Presentará su candidatura cuando se convoque oficialmente el Congreso», adelantan miembros de la organización. Creen que Génova, «por mucho que diga que no se va a meter, dudo que el resto de territorios se queden de brazos cruzados».

El entorno del madrileño, sin nombrar a Landáburu, argumenta que «no cuenta con apoyos entre la militancia, solo en el partido y en oposición a Dancausa», aunque otros niegan la mayor y reconocen abiertamente, aunque en privado, «no le pueden ni ver».

Creen que «la operación Dancausa huele de lejos a que Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez quieren hacerse con el control de la organización», comenta un militante que conoce bien cómo funcionan los jóvenes en Madrid y que sigue pensando que «el lunes, Génova no dejará que votemos». De todas formas, «no cuenta con los compromisarios», cree uno de los que apoyan a Landábúru.

Aún no se sabe si, en caso de votar, Dancausa reuniría los apoyos necesarios. No obstante, el sector más crítico con el madrileño no quiere saber nada de él, «entre otras cosas por las formas», al que afean haber anunciado sus intenciones antes de que el Congreso se convoque de manera oficial. «En cambio, Landáburu respetará los tiempos», comparan.

El lunes, día clave

El lunes a las 17:00 todos los presidentes autonómicos de Nuevas Generaciones se han citado en la sede nacional del Partido Popular para, primero, tener una reunión informal y después, a las 19:00, convocar oficialmente el Congreso para elegir a nuevo líder.

«Esto es como los cónclaves para elegir Papa, antes de entrar en la reunión, se van moviendo hilos», explican. Estos días, al parecer, cada uno de los candidatos estaría llamando a las presidencias autonómicas para saber si cuenta o no con su apoyo.

«En principio, a los dos se les estará diciendo que sí, que les apoyan, pero luego ya veremos». Intentan explicar que «la gente tiene miedo de la purga posterior, como ha pasado siempre».

Madrid solo se limita a decir que «tiene importantes apoyos», pero no desvela ninguno. Sin embargo, Murcia tendría Extremadura, Andalucía, Castilla y León y Galicia. «Esto es lo que dicen ahora, que creen que Génova apoya a Landáburu; luego ya veremos», insisten.

De todas formas, «todo depende de los compromisarios» y en esto, «siendo claros, como los barones levanten el teléfono, Dancausa no tiene ninguna posibilidad», zanjan.