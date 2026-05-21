Sánchez recibió hace 6 meses en Moncloa a un testaferro de Zapatero señalado por el juez Calama

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibió en La Moncloa el pasado 19 de noviembre de 2025 a Daniel Romero-Abreu, fundador de Thinking Heads, presidente del lobby chino GATE Center y marido de Beatriz Magro, cofundadora de la empresa de bebidas Komvida. Fue un acto en el palacio presidencial en el que entregó a su esposa la Encomienda con Placa de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio.

Lo que entonces parecía un reconocimiento al emprendimiento femenino rural extremeño tiene ahora una lectura muy diferente: el auto del juez José Luis Calama identifica a Romero-Abreu como el responsable de 37 transferencias que suman 649.552 euros abonados al ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero a través de su empresa, dentro de la trama investigada por tráfico de influencias, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

A su vez, Gate Center, presidida por Romero-Abreu, recibió 266.000 euros de Inteligencia Prospectiva SL, la empresa fantasma de dos hermanos venezolanos. Se desconoce el objeto de ese pago. Los dueños, los hermanos Amaro Chacón.

Inteligencia Prospectiva SL es descrita en el auto como una empresa «sin actividad económica efectiva» que acumuló entre 2020 y 2025 más de 2,6 millones de euros en movimientos bancarios pese a declarar ingresos nulos o inferiores a 35.000 euros. Sus transferencias se repartieron entre Análisis Relevante (368.258 euros), la sociedad de las hijas del ex presidente— (561.440 euros) y Gate Center (266.200 euros). Los hermanos Amaro, con vínculos con el petrolero venezolano, remitieron incluso cartas de intención dirigidas expresamente «a la atención de José Luis Rodríguez Zapatero».

Thinking Heads, presidida por Romero-Abreu, aparece citada explícitamente una decena de veces en el auto. Según los datos de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) recogidos en la resolución judicial, el grupo Thinking Heads —incluyendo Thinking Heads Group SL y su filial estadounidense Thinking Heads Americas LLC— habría abonado a Zapatero un total de 681.318,04 euros mediante 37 transferencias, además de otros 12.297 euros a Whathefav SL, la sociedad administrada por las hijas del ex presidente.

Thinking Heads ha emitido un comunicado en el que asegura que «todos los servicios» abonados a Zapatero fueron realizados «con un contrato y con una prestación de servicios efectiva y acreditable», y que su relación con el ex presidente data de 2014 y responde a «servicios de consultoría, asesoramiento, conferencias y servicios editoriales». OKDIARIO se ha puesto en contacto con esa empresa para recabar esos documentos.

Caso Zapatero y Komvida

Romero-Abreu fue el primer inversor de la empresa de kombucha y su administrador único durante más de un año, entre marzo de 2017 y mayo de 2018, fecha en la que Beatriz Magro fue nombrada presidenta. Magro había reconocido en su propio podcast que «con los últimos ahorros y pidiéndole a mi marido que fuera nuestro primer inversor, nos plantamos en California».

El té kombucha o simplemente kombucha —también hongo manchú, hongo de té u hongo chino— es una bebida fermentada de sabor ácido obtenida a base de té endulzado fermentado por la acción de una sustancia de aspecto gelatinoso compuesta por varios microorganismos.

Pese a su papel fundacional, la narrativa oficial de Komvida ha enfatizado siempre su carácter de emprendimiento femenino y rural, con el lema impreso en sus botellas: «La mayoría de las marcas que molan empezaron con dos hombres en un garaje en California. Komvida empezó con dos mujeres en un desván de Extremadura». El auto judicial no menciona a Komvida ni a Beatriz Magro.

El acto del 19 de noviembre de 2025 en La Moncloa quedó registrado en una fotografía oficial del equipo de comunicación oficial de Moncloa, en la que aparecen muy sonrientes Sánchez, Magro, Morales y Romero-Abreu tras la entrega de la condecoración.

La reciente presencia del empresario en Moncloa, junto al presidente del Gobierno, adquiere una dimensión nueva a la luz de la investigación judicial que en ese momento ya llevaba varios meses en curso.

Trama y transferencias

El auto del juez Calama describe con detalle los flujos financieros de la trama. Según la ONIF, por su parte, Análisis Relevante SL —sociedad controlada por Julio Martínez Martínez, identificado como lugarteniente de Zapatero— habría abonado al ex presidente 490.780 euros entre 2020 y 2025.

A ello se suman los pagos de Gate Center, organización prochina vinculada a Zapatero y a Romero-Abreu, que habría remitido otros 352.980 euros al ex presidente.

El juez describe a Zapatero como «el núcleo decisor» de la red, cuyo liderazgo «no se manifiesta de forma formal o pública, sino a través de su capacidad de dirección, coordinación y supervisión». «Nuestro pana Zapatero [está por] detrás», escribió entonces Rodolfo Reyes Rojas, accionista de facto de Plus Ultra.

Lo que empezó como el relato bucólico de dos amigas haciendo kombucha en un desván de Extremadura ha terminado por trazar una línea, tan sinuosa como inquietante, que va de las botellas refrigeradas de un supermercado hasta el despacho de un juez de instrucción de Madrid. Las tres fotos en Moncloa, con el presidente sonriente y el condecorado marido al fondo, son ya un documento de época.