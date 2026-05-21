Sánchez condecoró a la mujer de Daniel Romero-Abreu, testaferro de Zapatero, con la medalla de la orden de Alfonso X

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibió el 19 de noviembre de 2025 en La Moncloa a Daniel Romero-Abreu, el empresario que, según el auto judicial del caso Plus Ultra, habría abonado un millón de euros al ex presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero a través de su grupo de empresas, y que preside Gate Center, el think tank que el juez sitúa en el núcleo financiero de la trama investigada.

Romero-Abreu, presunto testaferro de Zapatero, acudió al acto acompañando a su esposa, Beatriz Magro, cofundadora de Komvida, a quien Sánchez entregó la Encomienda con Placa de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. La fotografía oficial del equipo de prensa Moncloa muestra a Sánchez sonriente junto a Magro, su socia Nuria Morales y Romero-Abreu.

Romero-Abreu, que conste, no figura por el momento como investigado en la causa, pero su nombre aparece repetidamente en la resolución como pagador de cantidades significativas al ex presidente y como presidente de una de las entidades centrales del entramado financiero descrito por el juez.

Gate Center, el think tank cofundado y presidido por Romero-Abreu, tiene su sede en la calle Velázquez de Madrid y comparte domicilio con Thinking Heads, la agencia de conferenciantes que también preside.

La web de Gate Center lo define como «un espacio de reflexión y análisis que tiene como misión el estudio del desarrollo de las tendencias políticas, económicas y sociales en el Sur Global». En su equipo figura como «presidente de Gate Center Asia» Feng Yi Zhang, presidente de T Capital Group y BG Capital, con formación en Harvard. El consejo asesor lo preside Zapatero.

Según los datos de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude recogidos en el auto, Thinking Heads Group SL realizó 37 transferencias a Zapatero por un total de 649.552 euros, a las que se suman otras dos de Thinking Heads Américas LLC por 31.766 euros adicionales.

El grupo también habría abonado 12.297 euros a Whathefav SL, la sociedad administrada por las hijas del ex presidente. En la web de las hijas de Zapatero, ya borrada, no aparecía ningún trabajo para Thinking Heads a pesar de que sí salían otros supuestos encargos. Gate Center, por su parte, habría remitido al propio Zapatero otros 352.980 euros y 171.727 euros adicionales a Whathefav.

Thinking Heads ha respondido con un comunicado en el que asegura que «todos los servicios» abonados a Zapatero fueron realizados «con un contrato y con una prestación de servicios efectiva y acreditable», y que su relación con el ex presidente data de 2014 y responde a «servicios de consultoría, asesoramiento, conferencias y servicios editoriales».

Komvida y Romero-Abreu

La conexión entre Romero-Abreu y la marca de bebida de kombucha que le valió a su esposa la condecoración presidencial tampoco es nueva, aunque ha permanecido en un segundo plano.

Romero-Abreu fue administrador único de Komvida desde su constitución en marzo de 2017 hasta mayo de 2018, y su primer inversor. La propia Magro lo reconoció en su podcast: «Con los últimos ahorros y pidiéndole a mi marido que fuera nuestro primer inversor, nos plantamos en California».

Pese a este papel fundacional, la narrativa oficial de Komvida ha pivotado siempre sobre su carácter de emprendimiento femenino y rural, con el lema: «La mayoría de las marcas que molan empezaron con dos hombres en un garaje en California. Komvida empezó con dos mujeres en un desván de Extremadura.»

La empresa, fundada en el municipio extremeño de Fregenal de la Sierra, se ha convertido en líder del mercado español de kombucha, con una cuota del 56,6% según datos de Alimarket y una facturación de 12 millones anuales. El auto judicial no menciona en ningún momento a Komvida ni a Beatriz Magro.

Petróleo venezolano

La trama que rodea a Romero-Abreu y Gate Center va más allá del rescate de Plus Ultra. El auto revela que la red de Zapatero actuó también como peaje obligatorio para operaciones de compraventa de petróleo venezolano.

Según conversaciones intervenidas en el teléfono de Julio Martínez Martínez, lugarteniente de Zapatero, el 23 de enero de 2024 Domingo Amaro Chacón le comunicó que Philippe Apikian, presidente de Swissoil Trading SA, «y los chinos» estaban «listos para comprar barcos», añadiendo que estaba «listo para viajar a reunirse con la Dama [Delcy Rodríguez] y el Ministro de Petróleo».

Swissoil Trading SA, con sede en Ginebra, fue sancionada en enero de 2021 por la administración Trump por evadir las restricciones estadounidenses al régimen de Maduro mediante la venta de petróleo venezolano camuflado a compradores chinos. La sanción fue levantada en 2023 por la administración Biden.

Los hermanos Domingo Arnaldo y Guillermo Alfredo Amaro Chacón, administradores de Inteligencia Prospectiva SL —sociedad registrada en el Paseo de la Habana de Madrid con ingresos declarados de apenas 34.936 euros en 2024 y pérdidas de 316.867 euros—, son descritos en el auto como clientes de la red de Zapatero y pagadores de casi 1,2 millones de euros hacia su entorno.

El juez los describe como actores cuya «intervención en materias de política y negocios internacionales excede de forma manifiesta las capacidades y funciones propias de un empresario común, incidiendo en asuntos de Estado de primer nivel».

Zapatero ha sido citado a declarar como investigado el 2 de junio de 2026. La Audiencia Nacional ha bloqueado mientras tanto sus cuentas bancarias. Los registros en su oficina de Ferraz 35 y en las sedes empresariales se ejecutaron el 19 de mayo de 2026.

La foto oficial del 19 de noviembre de 2025 en La Moncloa —Sánchez entregando una medalla a la esposa del presidente de Gate Center, con el propio Romero-Abreu en un lateral— tiene ahora la textura incómoda de un documento que nadie en el Gobierno habría querido que existiera. La condecoración ya está entregada. El auto, también.