Los testaferros de Zapatero se movían por Moncloa como Pedro por su casa

Imaginen la escena: entra en Moncloa uno de los testaferros de José Luis Rodríguez Zapatero, se reúne en compañía de su esposa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del encuentro queda una fotografía reveladora. Sánchez posa con el matrimonio: él, Daniel Romero-Abreu, fundador de Thinking Heads y presidente del lobby chino Gate Center; ella, Beatriz Magro, cofundadora de la empresa de bebidas Komvida. Fue un acto en el palacio presidencial en el que Sánchez entregó a Beatriz Magro la Encomienda con Placa de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio.

En teoría, aquéllo era un acto de reconocimiento al emprendimiento femenino, pero ahora, tras el auto del juez Calama, la imagen cobra una nueva dimensión, porque el magistrado identifica a Romero-Abreu como el responsable de 37 transferencias que suman 649.552 euros abonados al ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero a través de su empresa, dentro de la trama investigada por tráfico de influencias, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Asimismo, Gate Center, presidida por Romero-Abreu, recibió 266.000 euros de Inteligencia Prospectiva SL, la empresa fantasma de dos hermanos venezolanos, los Amaro Chacón.

Thinking Heads, presidida por Romero-Abreu, aparece citada explícitamente una decena de veces en el auto del juez. Según los datos de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), recogidos en la resolución judicial, el grupo Thinking Heads —incluyendo Thinking Heads Group SL y su filial estadounidense Thinking Heads Americas LLC— habría abonado a Zapatero un total de 681.318,04 euros mediante 37 transferencias, además de otros 12.297 euros a Whathefav SL, la sociedad administrada por las hijas del ex presidente.

Romero-Abreu fue el primer inversor de la empresa de kombucha —una bebida fermentada de sabor ácido obtenida a base de té endulzado— y su administrador único durante más de un año, entre marzo de 2017 y mayo de 2018, fecha en la que Beatriz Magro, su mujer y la persona que recibió la distinción de manos de Pedro Sánchez, fue nombrada presidenta. Casualidades —o no tanto— de la vida. Un testaferro de Zapatero moviéndose por Moncloa como Pedro por su casa.