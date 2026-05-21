Cristiano Ronaldo ya reina en Arabia: doblete para ser campeón de Liga con Al Nassr
El luso culminó el triunfo de su equipo sobre Damac que selló el título de Liga en la última jornada
Cristiano levanta su primer título en Arabia tras cuatro temporadas en Al Nassr
Al Turais hace sonar su silbato y la liberación inunda a Cristiano Ronaldo, que llora emocionado, sonríe, se abraza con sus compañeros, festeja con los aficionados… Pero el verdadero sentimiento es el de objetivo cumplido porque Al Nassr se impone (4-1) a Damac con doblete del luso y vuelve a reinar en Arabia siete años después. Respira Cristiano, a quien la vencida ha ido a la cuarta. Conquista la Liga saudí, que también es su primer título con Al Nassr, y se desprende de una mochila de tres años sin ganar trofeo alguno que ya pesaba.
Se acabó la espera. Para Al Nassr en general y Cristiano Ronaldo en particular. Desde 2019 no gana la Liga el equipo saudí; nunca había conseguido el luso celebrar un título en Arabia. Cuatro años de goles -124 en total- hasta aterrizar en la gloria que tan esquiva le había sido. Tanto en el recorrido de estos cuatro años como el pasado reciente, cuando perdió la final de la Champions 2 de Asia -la Europa League asiática- y Al Hilal impidió el alirón hace una semana. Demasiadas decepciones y temporadas sin título para un futbolista tan voraz como Cristiano Ronaldo.
Una orquesta que ha estado dirigida por Jorge Jesús y sus muchachos. Los Joao Félix, Iñigo Martínez, Coman, Bento, Simakan, Mané… Precisamente el último fue quien abrió el camino a la salida de un córner botado por Joao Félix, otro futbolista desde que aterrizó en Arabia. Cierra con 20 goles y 12 asistencias su mejor temporada en la élite. Coman se sacó un gol marca de la casa para encarrilar el título. Regate por aquí, latigazo por allá. Inapelable. Recortó distancias Sylla y con la soga apretando, llegó el momento Cristiano Ronaldo.
Se sumó a la fiesta con un doblete made in Cristiano Ronaldo. Golazo de falta primero; gol de listo al cazar un balón suelto después. Se va a los 973 goles, a solo 27 de su ansiado objetivo de llegar a cuatro cifras. Fue sustituido ya con el trabajo hecho y con la cara inundada de quien se ha liberado, de quien ha conseguido lo que tantos años ha perseguido. Primer título en Arabia, el 34 de su carrera deportiva.