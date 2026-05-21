Cristiano Ronaldo ya reina en Arabia: doblete para ser campeón de Liga con Al Nassr

Al Turais hace sonar su silbato y la liberación inunda a Cristiano Ronaldo, que llora emocionado, sonríe, se abraza con sus compañeros, festeja con los aficionados… Pero el verdadero sentimiento es el de objetivo cumplido porque Al Nassr se impone (4-1) a Damac con doblete del luso y vuelve a reinar en Arabia siete años después. Respira Cristiano, a quien la vencida ha ido a la cuarta. Conquista la Liga saudí, que también es su primer título con Al Nassr, y se desprende de una mochila de tres años sin ganar trofeo alguno que ya pesaba.

Se acabó la espera. Para Al Nassr en general y Cristiano Ronaldo en particular. Desde 2019 no gana la Liga el equipo saudí; nunca había conseguido el luso celebrar un título en Arabia. Cuatro años de goles -124 en total- hasta aterrizar en la gloria que tan esquiva le había sido. Tanto en el recorrido de estos cuatro años como el pasado reciente, cuando perdió la final de la Champions 2 de Asia -la Europa League asiática- y Al Hilal impidió el alirón hace una semana. Demasiadas decepciones y temporadas sin título para un futbolista tan voraz como Cristiano Ronaldo.

Una orquesta que ha estado dirigida por Jorge Jesús y sus muchachos. Los Joao Félix, Iñigo Martínez, Coman, Bento, Simakan, Mané… Precisamente el último fue quien abrió el camino a la salida de un córner botado por Joao Félix, otro futbolista desde que aterrizó en Arabia. Cierra con 20 goles y 12 asistencias su mejor temporada en la élite. Coman se sacó un gol marca de la casa para encarrilar el título. Regate por aquí, latigazo por allá. Inapelable. Recortó distancias Sylla y con la soga apretando, llegó el momento Cristiano Ronaldo.

Se sumó a la fiesta con un doblete made in Cristiano Ronaldo. Golazo de falta primero; gol de listo al cazar un balón suelto después. Se va a los 973 goles, a solo 27 de su ansiado objetivo de llegar a cuatro cifras. Fue sustituido ya con el trabajo hecho y con la cara inundada de quien se ha liberado, de quien ha conseguido lo que tantos años ha perseguido. Primer título en Arabia, el 34 de su carrera deportiva.