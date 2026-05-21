Adiós a las deportivas con cordones: Skechers arrasa con las zapatillas cómodas con amortiguación Ultra Go y tiradas de precio

Cada vez más personas buscan zapatillas cómodas, fáciles de poner y que sirvan para aguantar todo el día sin acabar con dolor de pies. En medio de esa tendencia, Skechers se ha convertido en una de las marcas que más está triunfando gracias a modelos pensados para caminar durante horas con la máxima comodidad. Uno de los ejemplos más claros son las Go Walk Flex Vespid, disponibles y rebajadas en Decathlon, unas deportivas que están llamando la atención por su amortiguación Ultra Go y por su precio.

Lo que más destaca de este modelo es la sensación de comodidad desde el primer momento. La tecnología Ultra Go, una espuma ligera colocada en la suela, ayuda a amortiguar cada paso y hace que caminar resulte mucho más suave. Esto se nota especialmente en personas que pasan muchas horas de pie, trabajan caminando o simplemente quieren unas zapatillas cómodas para el día a día. Además, incorporan la plantilla Air-Cooled Goga Mat, diseñada para ofrecer una pisada más agradable y mantener el pie fresco durante más tiempo. Según explica la propia ficha del producto, la suela también cuenta con un diseño flexible que acompaña mejor el movimiento natural del pie.

Otro detalle que está convenciendo a muchos compradores es lo prácticas que resultan. Aunque tienen apariencia de deportivas normales, los cordones son elásticos, por lo que se pueden poner y quitar casi sin esfuerzo. Esa comodidad es precisamente una de las razones por las que este tipo de zapatillas está ganando terreno frente a modelos más clásicos, que muchas veces resultan más rígidos o incómodos para llevar durante todo el día. La tendencia ahora es clara y la gente prioriza sentirse cómoda antes que llevar unas deportivas demasiado llamativas o pensadas solo para hacer deporte.

Las Skechers rebajadas en Decathlon

Uno de los grandes reclamos de estas Skechers está ahora mismo en el precio. En Decathlon se pueden encontrar rebajadas por 44,99 euros, cuando su precio habitual era de 65,99 euros. Eso supone un descuento de un 30%, una rebaja importante para unas zapatillas de una marca tan reconocida y con tecnologías de amortiguación pensadas para caminar durante horas. Precisamente esa mezcla entre comodidad y precio más bajo de lo habitual está haciendo que muchos usuarios las consideren una compra muy interesante.

A todo eso se suma un diseño sencillo y fácil de combinar, algo que también influye mucho en su popularidad. El acabado en negro hace que puedan llevarse prácticamente con cualquier look, desde vaqueros hasta ropa deportiva o prendas más relajadas para el día a día. Esa mezcla de comodidad, ligereza y precio ajustado explica por qué estas zapatillas se han convertido en una de las opciones más buscadas.

El éxito de estas Skechers también refleja cómo ha cambiado la forma de comprar calzado. Antes muchas personas elegían zapatillas pensando sobre todo en el diseño o en seguir una moda concreta. Ahora cada vez pesa más la comodidad, sobre todo para aquellos que pasan mucho tiempo fuera de casa y necesitan un calzado que responda bien durante toda la jornada. Por eso modelos como las Go Walk Flex Vespid están teniendo tanta salida, especialmente cuando aparecen rebajados y con precios mucho más accesibles de lo habitual.