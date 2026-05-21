La selección española llenará la Plaza de Colón para ver los partidos del Mundial

Los partidos de la selección española en el Mundial de este verano en Estados Unidos, México y Canadá se podrán seguir a través de pantallas gigantes en la Plaza de Colón en Madrid. La Real Federación Española de Fútbol colocará en esta emblemática plaza de la capital un lugar de reunión para todos los aficionados y seguidores del combinado nacional. Podrán verse todos los partidos del equipo dirigido por Luis de la Fuente.

Hay una excepción y es la tercera jornada de la fase de grupos, que la selección española disputa contra Uruguay el 27 de junio a las 2:00 de la madrugada. Por el horario, el partido no se podrá visualizar en las pantallas gigantes de la Plaza de Colón. Los otros dos encuentros ante Cabo Verde, el 15 de junio, y Arabia Saudí, el 21 de junio, sí podrán verse en este lugar de reunión.

‘Plaza Selección’ se llamará el lugar de reunión que la Federación va a montar en la Plaza de Colón para que todos los aficionados de la selección española puedan seguir los partidos del combinado de Luis de la Fuente en el Mundial.

La selección española se prepara para el Mundial

«Se habilitará un espectacular espacio donde los aficionados podrán seguir en directo los encuentros de España durante la Copa del Mundo y vivir una experiencia colectiva única alrededor del Mundial y de la Selección. El recinto contará con pantallas gigantes, tienda oficial y museo con exposición de trofeos, además de zonas de ocio, música en vivo, actividades para todos los públicos y una amplia oferta gastronómica para animar tanto la previa como el pospartido. El objetivo: convertir cada jornada mundialista en una auténtica fiesta de fútbol y de convivencia entre aficionados», explica la Federación en un comunicado este jueves.

«La experiencia para los aficionados al fútbol y a la Selección no se limitará a España. La RFEF dispondrá de espacios estratégicos en las ciudades donde el equipo dirigido por Luis de la Fuente dispute sus partidos durante el Mundial. Así, en la fase de grupos abrirá la ‘Casa de España’ en Atlanta (Georgia, Estados Unidos) y posteriormente se trasladará a Guadalajara (México)», añade la Federación en su comunicado.