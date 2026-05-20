El mensaje de Fermín a España tras operarse: «Cuando menos te lo esperas…»

Fermín López ha superado con éxito la operación que le impedirá jugar el Mundial, pero el futbolista quiso enviar un mensaje de apoyo a España a pesar de que no formará parte de la lista definitiva de Luis de la Fuente. El centrocampista sufrió una fractura del quinto metatarsiano del pie derecho y tuvo que pasar por quirófano, impidiéndole estar con la Roja.

Su lesión fue un jarro de agua fría para la Selección Española. Fermín apuntaba a ser uno de los elegidos el próximo lunes, pero se rompió en el último partido del Barcelona. Un golpe muy duro que le hizo tomar la difícil decisión de operarse para estar en plenas condiciones para la próxima temporada. Durante las próximas semanas guardará reposo en su casa después de realizarse la intervención quirúrgica en el Hospital de Barcelona Antoni Dalmau Coll y bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Club.

«La operación ha ido muy bien y desde ya pensando en volver más fuerte física y mentalmente. La vida y el fútbol son crueles cuando menos te lo esperas o mereces, pero hay que aceptar que todo forma parte del camino. Es un momento muy duro para mí y otro reto más en mi carrera que superaré, no tengáis ninguna duda. Ahora toca apoyar desde casa a la Selección y a mis compañeros. Gracias de corazón a todos por el apoyo y las muestras de cariño», escribió Fermín López en su perfil de Instagram con una foto suya después de la operación.

Con la baja de Fermín, España pierde una pieza muy valiosa para sus opciones al Mundial. En el Barcelona ha demostrado tener gol y ambición, ingredientes muy valorados en una competición que pone a las selecciones tan al límite. Uno de los favoritos para suplirle es Alberto Moleiro, estrella del Villarreal que ejerce el mismo papel dentro del campo.